Modo extraordinarias: Javier Milei rebota en el exterior mientras se instalan las reformas

"No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", fue la contundente respuesta del Gobierno británico, desmintiendo así a Javier Milei, quien había contado en una entrevista con The Telegraph que había iniciado negociaciones para comprar armas con componentes británicos.

En el reportaje con el diario británico, Javier Milei fue consultado acerca de si se han iniciado negociaciones con Reino Unido para permitir la venta de armas británicas a la Argentina, a lo que respondió con un contundente "absolutamente".

Pero desde Londres salieron a desmentirlo. "No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", dijo un portavoz del gobierno británico en un comunicado enviado a la agencia AFP.

