urgente24
en vivo REFORMA LABORAL/ LICITACIÓN MAGRA/ INFLACIÓN NOVIEMBRE

Modo extraordinarias: Javier Milei rebota en el exterior mientras se instalan las reformas

Javier Milei regresó del exterior con poco y nada. (Foto ilustrativa).&nbsp;

Javier Milei regresó del exterior con poco y nada. (Foto ilustrativa). 

Javier Milei regresó del exterior con poco y nada. (Foto ilustrativa).&nbsp;

Javier Milei regresó del exterior con poco y nada. (Foto ilustrativa). 

El viaje de Javier Milei a Noruega no tuvo el impacto esperado. Dura desmentida del Reino Unido. Mientras tanto, arrancan las extraordinarias en el Congreso con las reformas en el centro.

11 de diciembre de 2025 - 13:29

EN VIVO

Un ejemplo de ello fue el caso del Reino Unido, cuyo gobierno desmintió versiones de negociaciones con Argentina para el levantamiento del embargo bélico que rige sobre el país desde la Guerra de Malvinas. La parte británica desestimó los dichos del propio Milei a The Telegraph, donde anunció una nueva etapa en las relaciones diplomáticas y anticipó un viaje a Londres para 2026.

De regreso en Argentina, el foco está puesto en el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso. Allí, el resto del Gobierno pone en juego las principales reformas que busca impulsar antes de fin de año, empujando a lograr la mayoría necesaria por medio de negociaciones con los gobernadores que permitan dar luz verde a los cambios laborales, en el Código Penal y la sanción del Presupuesto 2026.

En contrapartida, la CGT ensaya una maniobra de freno buscando apoyo de la oposición legislativa para hacer encayar el proyecto laboral. No obstante, se mantienen negociaciones secretas con Casa Rosada, que habría incluido puntos "limables" para poder hacer avanzar la ley, cuyo texto final se conoció en horas de la mañana.

Ver posteo en X:

INDEC 2P
Indec en X.&nbsp;

Indec en X.

Esto es lo que pasa en el vivo de mediodía de Urgente24:

----------------------------

Live Blog Post

Sigue la caída del Merval, con el Tesoro saliendo a la cancha

La rueda del jueves (11/12) transita con clima de cautela. El Merval opera en rojo, afectado por la inminente licitación del Tesoro —la última del año— y por la expectativa sobre el IPC de noviembre, que según estimaciones privadas podría ubicarse por encima del 2,3%. La doble agenda dejó a los operadores desarmando riesgo y recalibrando posiciones con el tablero macro en pleno movimiento.

El mercado accionario muestra un retroceso que se reparte entre papeles bancarios, energéticas y compañías reguladas. Galicia cae alrededor de 1,5%, YPF retrocede cerca de 1,8%, mientras que Aluar profundiza la baja con más de 5%.

VER NOTA

Live Blog Post

Gran Bretaña mantiene el embargo y cruza a Milei

"No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", fue la contundente respuesta del Gobierno británico, desmintiendo así a Javier Milei, quien había contado en una entrevista con The Telegraph que había iniciado negociaciones para comprar armas con componentes británicos.

En el reportaje con el diario británico, Javier Milei fue consultado acerca de si se han iniciado negociaciones con Reino Unido para permitir la venta de armas británicas a la Argentina, a lo que respondió con un contundente "absolutamente".

Pero desde Londres salieron a desmentirlo. "No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", dijo un portavoz del gobierno británico en un comunicado enviado a la agencia AFP.

VER NOTA

Live Blog Post

Redes de U24: Nuevo viaje de Milei al exterior

Una vez más, Javier Milei movilizó una nave presidencial para viajar al hemisferio norte en vano. El Presidente ya había hecho una costosa movida en abril para ver a Donald Trump en Mar-a-Lago, pero perdió la paciencia y regresó antes.

Ahora repitió la historia en Noruega, tras gastar más de un cuarto de millón de dólares en un viaje de 18 horas, volviendo a Buenos Aires sin saludar ni sacarse una foto con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

Embed - Otro viaje frustrado: Milei y una nueva travesía presidencial sin resultados
Live Blog Post

La CGT reacciona contra la reforma: Marcha el 18/12

La central obrera comunicó, finalmente, su plan de acción en orden de rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno libertario. Lo hará inicialmente con una marcha masiva al Congreso el 18/12, en uno de los primeros tramos de un conflicto que promete ser duro.

El anuncio llegó luego de que los principales dirigentes sindicales mantuvieran reuniones con el bloque opositor de Unión por la Patria, donde se habría buscado poner un freno al proyecto del oficialismo.

VER NOTA

Live Blog Post

El Gobierno carga contra el periodismo nuevamente

Este jueves (11/12) ingresó al Senado de la Nación el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei, que se debatirá en sesiones extraordinarias. La iniciativa consta de 71 páginas, por lo que se torna complejo analizar punto por punto. Pero comienzan a aparecer las polémicas, como la derogación del Estatuto del Periodista.

Es sabido que Javier Milei "odia" a los periodistas, ya que él mismo se encargó de dejarlo en claro en reiteradas oportunidades. Y ahora aprovecha esta reforma laboral para profundizar su batalla contra los comunicadores.

VER NOTA

Otras noticias de Urgente24

Un reciente informe confirma un 'escenario crítico' para trabajadores y empresas

Con Milei, son los argentinos los que van a Paraguay a trabajar en la construcción y en el campo en Brasil

Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo

Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES