Modo extraordinarias: Javier Milei rebota en el exterior mientras se instalan las reformas

JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025. Un nuevo viaje de Javier Milei al exterior concluyó y generó pocas repercuciones positivas para el Gobierno. Su paso por Oslo, Noruega, no tuvo la trascendencia esperada e incluso implicó algunos resultados negativos para el relato oficial sobre la euforia que genera el presidente a nivel internacional.
Sigue la caída del Merval, con el Tesoro saliendo a la cancha
La rueda del jueves (11/12) transita con clima de cautela. El Merval opera en rojo, afectado por la inminente licitación del Tesoro —la última del año— y por la expectativa sobre el IPC de noviembre, que según estimaciones privadas podría ubicarse por encima del 2,3%. La doble agenda dejó a los operadores desarmando riesgo y recalibrando posiciones con el tablero macro en pleno movimiento.
El mercado accionario muestra un retroceso que se reparte entre papeles bancarios, energéticas y compañías reguladas. Galicia cae alrededor de 1,5%, YPF retrocede cerca de 1,8%, mientras que Aluar profundiza la baja con más de 5%.
