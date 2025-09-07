El enojo más curioso de Javier Milei: "No Odiamos Suficiente a los Periodistas"

A pesar del sangriento episodio, y de la agresión que casi le cuesta la vida al foto periodista Pablo Grillo en una marcha de jubilados, el presidente Javier Milei siguió posteando para “multiplicar el odio hacia los periodistas”.

El titular del Poder Ejecutivo Nacional suele dirigirse hacia los trabajadores del Cuarto Poder como “basura“.

Según el libertario, “si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos“.

Periodista agredido por Milei, varios casos en pocos meses

En 2024, Milei y sus funcionarios atacaron a 33 periodistas y conductores de programas de radio y TV, junto a 12 medios de comunicación, a los que acusó de “ensobrados”, “pauteros”, “esbirros manipuladores” y “cómplices de los verdaderos violentos”, entre otras agresiones.

Nombró a figuras de la radio y la TV como María Laura Santillán, Jorge Fernández Díaz, María Eugenia Duffard, Ernesto Tenembaum, Joaquín Morales Solá, Jorge Fontevecchia, Luciana Geuna, Jesica Bossi y Diego Sehinkman.

La escalada se ha vuelto aún más preocupante en 2025. Veamos otras 9 situaciones acontecidas.

1-El 18 de abril, el Presidente apuntó contra Florencia Donovan luego de que la periodista de La Nación hiciera referencia a la “virulencia discursiva” del titular de la Casa Rosada.

Ante la crítica, Milei la calificó de “mentirosa operando. ¿Acaso cumplir la palabra se puede llamar garrote? ¿Estará tratando de operar contra el gobierno en un año electoral? Ya lo hizo contra LLA en el 2023 de modo grosero… ha vuelto”.

image

2-Joaquín Morales Solá también recibió sus insultos. Concretamente, lo acusó de ser “ un imbécil que con su pluma envenena a los argentinos. Respecto a su editorial, es un canto a la disonancia cognitiva, a la ignorancia y a la estupidez total salvo que esté operando”.

image

3-El Jefe de Estado compartió en varias oportunidades publicaciones de cuentas afines agraviando columnistas como Carlos Pagni, de La Nación.

Lo trató de “mentiroso, operador serial y arquitecto del caos“ y le planteó una denuncia judicial en tribunales por calumnias e injurias.

image

4-Al conductor radial y televisivo Marcelo Bonelli lo tildó como “mentiroso serial, lo cual deja muy claro que el pinocho con micrófono es parte del problema y no de la solución”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1848187324418371977&partner=&hide_thread=false MILEI ESTALLÓ CONTRA EL DEGENERAD0 DE BONELLI pic.twitter.com/GuggwtHQV6 — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) October 21, 2024

5-En medio de este clima de descalificación y exasperación, Eduardo Feinmann fue agredido cuando dejaba Radio Mitre por parte de Marcelo Peretta, secretario general del Gremio del Personal de Farmacias.

Embed - ¡LO FUERON A ENCARAR A FEINMANN Y SE PUDRIÓ TODO! #feinmann #edufeinmann #ensobrado #periodista

6-Se denunció judicialmente una campaña de hostigamiento digital y hackeos reiterados a la cuenta de Hugo Alconada Mon.

El periodista había denunciado que al frente de la Dirección General de Impuestos, Milei puso Andrés Vázquez, un funcionario que no solo evadió millones de dólares sino que lo hizo mediante paraísos fiscales, para luego comprar departamentos en Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1868975679263719489&partner=&hide_thread=false Al frente de la Dirección General de Impuestos, Milei puso a un tipo que no solo evadió millones de dólares, sino que encima lo hizo mediante paraísos fiscales, para luego comprar departamentos en Miami.

Para Milei es un héroe.

Lo cuenta Alconada Mon en TN. pic.twitter.com/JkR7kwl0OX — Editor (@Editor_76) December 17, 2024

7- Existió una medida cautelar dictada por el juez Alejandro Maraniello para prohibir de manera previa la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Se trata de un magistrado denunciado por violencia laboral, acoso y abuso de poder.

image

8-El oficialismo prohibió a los periodistas ocupar los palcos del Congreso destinados a la prensa en la asamblea legislativa y en las conferencias de prensa del vocero Manuel Adorni decidieron prohibirle la entrada a algunos cronistas o no renovarle sus credenciales para trabajar dentro de Balcarce 50. Le ocurrió a la experimentada y laureada escritora y periodista Silvia Mercado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1804585721098883141&partner=&hide_thread=false Dado que Silvia Mercado fue a a lo de Duggan y dijo que "no sabe porqué NO le RENOVARON la acreditación"..

El Sr. Adorni le va a explicar una de las causas.

No es censura, es no permitir que se mienta Sra.!

Ahora vaya a llorar a C5N y escribir en Página 12.. pic.twitter.com/S6kTAm45j4 — La Pato (@patoenero) June 22, 2024

9-La ministra Patricia Bullrich pidió allanar a periodistas que investigaron el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.

La titular de la cartera de seguridad fue luego acusada penalmente tras solicitar operativos contra un streaming y la vivienda particular de dos periodistas (Jorge Rial y Mauro Federico).

"Con el único fin amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa", dice la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1962653971996090625&partner=&hide_thread=false La ministra Patricia Bullrich mintió en vivo, y jamás esperó que Pablo Rossi la expusiera. Dijo que no impulsó el allanamiento a los periodistas, pero le leyeron la denuncia y terminó expuesta de la peor manera. Es una verguenza lo que acaba de hacer. pic.twitter.com/4qbTa52zHJ — Editor (@Editor_76) September 1, 2025

Preocupación de ADEPA por la deriva de los libertarios

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas emitió su informe semestral sobre libertad de prensa e información en el marco de la 63ª Asamblea anual.

La entidad alertó sobre la “degradación de la discusión pública” y pidió preservar el debate democrático en un contexto marcado por agravios y tensiones con el periodismo.

Recordaron desde ADEPA el contenido de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En los últimos seis meses se consolidó un clima hostil contra periodistas y medios de comunicación, con especial énfasis en las declaraciones del presidente Javier Milei. Todo funcionario puede criticar el trabajo de la prensa, pero el derecho a la crítica no ampara ningún insulto, En los últimos seis meses se consolidó un clima hostil contra periodistas y medios de comunicación, con especial énfasis en las declaraciones del presidente Javier Milei. Todo funcionario puede criticar el trabajo de la prensa, pero el derecho a la crítica no ampara ningún insulto,

La entidad describió una “apelación al odio ” que ya había sido impulsada por el kirchnerismo y hoy se replica entre sectores oficialistas.

“Esa prédica, viralizada en redes, no solo erosiona la convivencia democrática sino que puede habilitar la violencia física”.