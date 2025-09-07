Canales de noticias deslizan que diferencia a favor del PJ será de más de 10 puntos

Se repetiría la misma tendencia de LLA de todo el 2025

En el presente año, los oficialismos se impusieron en elecciones desdobladas en Salta (donde gobierna Gustavo Sáenz); en Jujuy (Carlos Sadir); en Misiones (Hugo Passalacqua); en Santa Fe (Maximiliano Pullaro); en Formosa (Gildo Insfrán); en Corrientes (los hermanos Valdés) y en Chaco (Leandro Zdero).

Solamente en CABA (los Macri) no se impuso el oficialismo. Terminó en tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza (Manuel Adorni) y el justicialismo (Leandro Santoro).

La movida del gobernador Axel Kicillof de apostar por un desdoblamiento resistido por el kirchnerismo fue clave para la victoria del 7/9 que ya se vislumbra.