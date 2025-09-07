Las distintas señales de noticias y canales informativos se anticipan a los datos oficiales: habría amplias para el justicialismo en la Tercera Sección y claras ventajas del PJ en la Primera Sección.
LA TV ATACA
Canales de noticias deslizan que diferencia a favor del PJ será de más de 10 puntos
TN, A24, Crónica, C5N y LN+: reconocen los canales amplias diferencias para el PJ en todas las secciones, salvo Mar del Plata y Bahía Blanca.
En el conurbano, La Libertad Avanza solamente se habría impuesto en Vicente López, San Isidro, San Miguel y Tres de Febrero.
Según adelantó TN, en la Primera Sección Gabriel Katopodis le gana por 7 puntos a Diego Valenzuela; en la Tercera Sección las distancias se estirarían a 20 puntos (Verónica Magario sobre el ex policía Bondarenko) y en la Octava Sección (ciudad de La Plata) los de Kicillof obtienen diferencias a favor de 4 puntos.
Se repetiría la misma tendencia de LLA de todo el 2025
En el presente año, los oficialismos se impusieron en elecciones desdobladas en Salta (donde gobierna Gustavo Sáenz); en Jujuy (Carlos Sadir); en Misiones (Hugo Passalacqua); en Santa Fe (Maximiliano Pullaro); en Formosa (Gildo Insfrán); en Corrientes (los hermanos Valdés) y en Chaco (Leandro Zdero).
Solamente en CABA (los Macri) no se impuso el oficialismo. Terminó en tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza (Manuel Adorni) y el justicialismo (Leandro Santoro).