Durante el fin de semana Lali Espósito se presentó en el estadio de Vélez y como era de esperar una multitud se hizo presente en el espectáculo. Asimismo, en claro apoyo hacia la cantante y en repudio del gobierno de Javier Milei, se hicieron escuchar.
LA VIERON
Lali Espósito la rompió en Vélez y una multitud coreó: "El que no salta votó a Milei"
Durante sus presentaciones en el estadio de Vélez, Lali Espósito hizo delirar a su fanáticos que no dudaron en demostrar su apoyo al apuntar con el Presidente.
Es que el Presidente en más de una ocasión se encargó de apuntar con dureza contra la reconocida artista que lejos de quedarse callada cada vez que puede y lo siente necesario es de armas tomar y responde con altura ante los recurrentes ataques.
En esta ocasión sus seguidores dejaron en claro que no está sola y en medio del concierto cantaron a los gritos: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei".
Es preciso recordar que quien además es jurado en La Voz Argentina, hace algunos días aprovechó su rol en el reality show para decir entre risas: "Voten bien". Asimismo, su comentario no cayó para nada bien entre los libertarios y el periodista Tomás Dente estalló de furia y "carpeteó" a la actriz recordando cuando hizo una presentación en la provincia de La Rioja.
La burla de Lali Espósito a Karina Milei
Desde hace algunas semanas Karina Milei está en la mira de la sociedad luego de que desde el canal de streaming Carnaval filtraran audios de Diego Spagnulio, extitular de la ANDIS, quien aseguró que la hermana del líder libertario cobra coimas.
El hecho no pasó desapercibido durante la primera presentación de Lali Espósito en el estadio José Amalfitani y en un determinado momento lo dejó en claro.
Es que desde el escenario y en medio de la euforia de sus fanáticos la cantante aprovechó la atención de los presentes para referirse al 3% que cobraría la funcionaria de manera ilegal.
Ni bien hizo el gesto la multitud aclamó y mediante un fuerte grito le demostró a la artista que comprendieron el mensaje que estaba dando.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."
Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"
Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad
El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos