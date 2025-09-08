Lali Espósito la rompió en Vélez y una multitud coreó: "El que no salta votó a Milei"

La burla de Lali Espósito a Karina Milei

Desde hace algunas semanas Karina Milei está en la mira de la sociedad luego de que desde el canal de streaming Carnaval filtraran audios de Diego Spagnulio, extitular de la ANDIS, quien aseguró que la hermana del líder libertario cobra coimas.

El hecho no pasó desapercibido durante la primera presentación de Lali Espósito en el estadio José Amalfitani y en un determinado momento lo dejó en claro.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/notienred/status/1964761957086757354&partner=&hide_thread=false El gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo de las coimas pic.twitter.com/841Kzye259 — Notienred (@notienred) September 7, 2025



Es que desde el escenario y en medio de la euforia de sus fanáticos la cantante aprovechó la atención de los presentes para referirse al 3% que cobraría la funcionaria de manera ilegal.

Ni bien hizo el gesto la multitud aclamó y mediante un fuerte grito le demostró a la artista que comprendieron el mensaje que estaba dando.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos