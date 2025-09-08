Con Caputo, Milei recibió al jefe del BID y citó a una 2da reunión de gabinete de emergencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1965070024072204710&partner=&hide_thread=false AHORA | LUIS CAPUTO HABLÓ CON ILAN GOLDFAJN



El ministro de Economía se comunicó con el presidente del BID y cruzó rápidamente a la Casa Rosada para hablar con el presidente Javier Milei.



Se espera a la tarde una batería de anuncios para contener el dólar y la inflación de… — Urgente24.com (@U24noticias) September 8, 2025

Según contaron periodistas acreditados en Casa Rosada, Milei hizo que sus ministros tomaran notas de sus propuestas para reencauzar la gestión, que quedó sin aval social, luego de que en el principal distrito electoral LLA quedara 13 puntos debajo de Fuerza Patria.

En su discurso en el búnker libertario, Milei reconoció la derrota y prometió corregir "errores políticos", aunque ratificó el programa fiscal y monetario, lo que dejó una impresión contradictoria.

El ministro Caputo llegó más tarde a la primera reunión y se supone que estará en la 2da, convocada para las 16:30.

Tras la confirmación de la derrota en el principal distrito electoral, el titular del Palacio de Hacienda tuiteó un mensaje dirigida a los mercados en el que ratificó la política seguida hasta aquí.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", declaró el ministro.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

Noticia en desarrollo.