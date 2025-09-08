La crisis política desatada en el gobierno de Javier Milei tras la derrota catastrófica de LLA en manos del peronismo en la provincia de Buenos Aires demandó la realización de una reunión de gabinete de emergencia este lunes por la mañana y la convocatoria a una 2da por la tarde.
EL DÍA DESPUÉS DEL COLAPSO
Con Caputo, Milei recibió al jefe del BID y citó a una 2da reunión de gabinete de emergencia
Luego de un primer encuentro con sus ministros por la mañana, el Presidente convocó a otro a las 16:30.
Tras el primer encuentro con la gran mayoría de sus ministros, el Presidente recibió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.
Las especulaciones indican que Caputo podría 'pasar la gorra' por distintas ventanillas para contener la volatilidad del dólar, que en la rueda posterior a la deblace libertaria en las elecciones legislativas bonaerense se disparaba un 5%, hasta cerca de la banda superior de flotación cambiaria.
En esa línea, hay versiones de que podría haber anuncios por la tarde de este lunes.
Según contaron periodistas acreditados en Casa Rosada, Milei hizo que sus ministros tomaran notas de sus propuestas para reencauzar la gestión, que quedó sin aval social, luego de que en el principal distrito electoral LLA quedara 13 puntos debajo de Fuerza Patria.
En su discurso en el búnker libertario, Milei reconoció la derrota y prometió corregir "errores políticos", aunque ratificó el programa fiscal y monetario, lo que dejó una impresión contradictoria.
El ministro Caputo llegó más tarde a la primera reunión y se supone que estará en la 2da, convocada para las 16:30.
Tras la confirmación de la derrota en el principal distrito electoral, el titular del Palacio de Hacienda tuiteó un mensaje dirigida a los mercados en el que ratificó la política seguida hasta aquí.
"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", declaró el ministro.
Noticia en desarrollo.