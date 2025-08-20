En la tarde del martes (19/08) Florencia Peña estuvo como invitada en el programa radial No dejes para mañana y en diálogo con Romina Manguel confesó cuál es el temor que tiene luego de que su hijo Juan Otero, de 16 años, hiciera público que es gay y que comenzara una relación homosexual.
"TIENE UN COSTO HOY"
Florencia Peña confesó el miedo que tiene luego de que su hijo dijera que es gay
La actriz Florencia Peña habló de la condición sexual del joven y reconoció que si bien lo apoya en sus decisiones siente temor a que sea agredido físicamente.
"Hay cosas que para mí sí son graves y que tienen que ver con cuestiones que yo no creí que teníamos que seguir dando debates en cosas que para mí ya habíamos dado vuelta la página", comentó y señaló: "Yo soy mamá de un pibe gay que amo y adoro que a los 16 años se haya atrevido a decir: 'Este soy'".
Sin embargo, posteriormente lamentó: "Estamos en una Argentina donde eso tiene un costo hoy". "La homosexualidad hoy, en la Argentina de hoy, tiene un costo", sumó indignada al respecto de la homofobia que según su criterio sigue presente en la sociedad.
Asimismo, reveló que su temor es que "un día en la calle lo agarren y lo caguen a trompadas". "Yo soy cero miedosa, soy una mamá libre, soy una mamá que además banca las originalidades de mis hijos y además banco que se expresen y lo voy a bancar siempre", acotó. Y volvió a repetir: "Pero hoy me da miedo".
Florencia Peña se diferenció de Guillermo Francella
A partir del lanzamiento de la película "Homo Argentum" se desató la polémica y Florencia Peña no se quedó afuera del debate instalado.
Es que durante la campaña de promoción del filme Guillermo Francella hizo una desafortunada declaración sobre el cine independiente que de inmediato generó repercusión.
Al respecto la actriz señaló: "No pienso para nada como él, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida, sin sentirnos enemigos".
"No estoy de acuerdo con lo que dijo, para mí el arte no puede estar supeditado a un resultado", sumó en diálogo con Intrusos.
