Florencia Peña confesó el miedo que tiene luego de que su hijo dijera que es gay

Florencia Peña se diferenció de Guillermo Francella

A partir del lanzamiento de la película "Homo Argentum" se desató la polémica y Florencia Peña no se quedó afuera del debate instalado.

Es que durante la campaña de promoción del filme Guillermo Francella hizo una desafortunada declaración sobre el cine independiente que de inmediato generó repercusión.

Al respecto la actriz señaló: "No pienso para nada como él, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida, sin sentirnos enemigos".

"No estoy de acuerdo con lo que dijo, para mí el arte no puede estar supeditado a un resultado", sumó en diálogo con Intrusos.



