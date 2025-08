Darío Cvitanich separado de Chechu Bonelli: "Ella sigue super enamorada"

Por su parte, ella no rompió el silencio. Cvitanich no quiso dar explicaciones sobre la relación íntima de la pareja y se limitó a dejar en claro: “Es una gran mujer y una gran mamá, eso no va a cambiar”.

El difícil momento que vivieron Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por la salud de su hija

Cabe recordar que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se pusieron en pareja en 2011. En ese momento, Bonelli tomó la decisión de dejar su carrera y mudarse al exterior con el jugador que conoció como futbolista de Boca Juniors mientras ella era cronista.

La hija menor de la pareja tiene apenas 2 años y Chechu no la había pasado bien durante el embarazo y nacimiento de Amelia. Durante la gestación, la periodista perdió a su papá y contó que transitó momentos de mucha angustia y dolor.

Luego, al nacer la pequeña fue la misma Bonelli quien contó en una entrevista que su bebé estaba atravesando algunos problemas de salud en 2021. "El diagnóstico se llama riñón multiquístico".

Aunque al día de hoy la niña se encuentra bien y no tiene de qué preocuparse. “Es un riñón que no crece bien, crece con quistes de agua y básicamente no funciona. Pero por suerte, y gracias a Dios, el derecho está perfecto, ella puede vivir tranquilamente con uno", sostuvo.

