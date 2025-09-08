Ataque, emboscada y terrorismo en Jerusalén (VIDEO)

Un atentado en una parada de autobús de Jerusalén oriental durante este lunes le quitó la vida a seis personas, entre ellas una argentina, y dejó un tendal de heridos de bala. La Policía israelí asegura que fue un ataque armado perpetrado por terroristas palestinos, mientras Hamás elogió el accionar de los sujetos que abrieron fuego.
Los medios de comunicación israelíes aseguran que dos atacantes palestinos habrían llegado en un auto a una parada de autobús en un cruce de avenidas en las afueras de Jerusalén, en la entrada del barrio Ramot, y abrieron fuego contra una multitud desprevenida, asesinando a seis personas e hiriendo a una veintena.
Una de las víctimas fatales es Sarah Mendelson, de 60 años, nacida en Argentina y miembro del movimiento Bnei Akiva. También murieron en el atentado el rabino Mordechai Steinsteg, un cardiólogo y panadero de 79 años, Yaakov Pinto, un ciudadano español de 25 años recién casado que había inmigrado a Israel; el rabino Levi Yitzhak Pash, un maestro de una yeshivá; Israel Mentzer, de 28 años, y Yosef David, de 43, ambos residentes del vecindario de Ramot.
“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, dijo Hamás, a través de un comunicado, dejando entrever que no fue un atentado direccionado por las Brigadas Al Qassam.
Al respecto, la Autoridad Palestina, Mahmus Abbas —jefe de estado palestino legitimado por la ONU— ,emitió una declaración en la que condenaba "cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes".
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, comunicó en sus redes sociales sobre el fatídico atentado de este lunes:
Ataque terrorista: Los testimonios del tiroteo sangriento en Jerusalén Oriental
Testigos oculares relatan que el atentado terrorista de este lunes, en la parada de autobús de Jerusalén Oriental, fue sorpresivo, que a muchos no les dio tiempo de correr por su vida, y que, de hecho. los tomó desprevenidos.
Dos hombres armados abrieron fuego en la parada de transporte de la intersección de Ramot, un área cercana a asentamientos israelíes de Jerusalén Este ocupado, según lo muestran las imágenes de la cámara de seguridad de la zona.
“La estación estaba, por supuesto, llena del ajetreo y bullicio de la gente. De repente, empecé a oír una ráfaga de disparos, al principio pequeña, y luego se intensificó”, dijo Eliazar Toledano, otro testigo presencial, a Reuters.
Según la Policía de Israel, los atacantes eran palestinos y fueron abatidos en el lugar por un soldado y un civil armado.
“El autobús iba repleto de pasajeros. El conductor nos tuvo diez minutos encerrados, no abría las puertas y no nos daba explicación”, relató a EFE Marcia Cohen, una mujer de 72 años residente en el cercano asentamiento de Ramot que se encontraba dentro de un autobus estacionado cuando comenzó la balacera. Finalmente, las puertas se abrieron y fue entonces cuando escuchó los disparos, logrando escapar por una de las salidas traseras del vehículo.
Ester Lugasti, una mujer herida en el ataque terrorista en Jerusalén de este lunes, dijo que pensó que "iba a morir".
Una argentina entre las seis víctimas fatales del ataque
Eliahu Hamra, el rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), informó del asesinato de Sarah Mendelson, de 60 años, nacida en Argentina, en su cuenta de X.
“Con profundo dolor confirmamos que Sara (“Sarita”) Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, escribió Hamra.
“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana. Elevamos una plegaria por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos”, concluyó.
