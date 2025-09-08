Ataque, emboscada y terrorismo en Jerusalén (VIDEO)

Al respecto, la Autoridad Palestina, Mahmus Abbas —jefe de estado palestino legitimado por la ONU— ,emitió una declaración en la que condenaba "cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes".

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, comunicó en sus redes sociales sobre el fatídico atentado de este lunes:

Una mañana dolorosa y difícil. Civiles inocentes, mujeres, hombres y niños, fueron brutalmente asesinados y heridos a sangre fría en un autobús en Jerusalén por terroristas viles y malvados

Ataque terrorista: Los testimonios del tiroteo sangriento en Jerusalén Oriental

Testigos oculares relatan que el atentado terrorista de este lunes, en la parada de autobús de Jerusalén Oriental, fue sorpresivo, que a muchos no les dio tiempo de correr por su vida, y que, de hecho. los tomó desprevenidos.

Dos hombres armados abrieron fuego en la parada de transporte de la intersección de Ramot, un área cercana a asentamientos israelíes de Jerusalén Este ocupado, según lo muestran las imágenes de la cámara de seguridad de la zona.

“La estación estaba, por supuesto, llena del ajetreo y bullicio de la gente. De repente, empecé a oír una ráfaga de disparos, al principio pequeña, y luego se intensificó”, dijo Eliazar Toledano, otro testigo presencial, a Reuters.

La gente se miraba, tratando de entender qué pasaba, pero nadie entendía. Solo quizás después de dos o tres segundos, alguien de repente gritó '¡ataque terrorista!' y la gente empezó a correr

Según la Policía de Israel, los atacantes eran palestinos y fueron abatidos en el lugar por un soldado y un civil armado.

“El autobús iba repleto de pasajeros. El conductor nos tuvo diez minutos encerrados, no abría las puertas y no nos daba explicación”, relató a EFE Marcia Cohen, una mujer de 72 años residente en el cercano asentamiento de Ramot que se encontraba dentro de un autobus estacionado cuando comenzó la balacera. Finalmente, las puertas se abrieron y fue entonces cuando escuchó los disparos, logrando escapar por una de las salidas traseras del vehículo.

image Los equipos de emergencia y peritos trabajan en la zona del atentado | GENTILEZA MENAHEM KAHANA - AFP

Ester Lugasti, una mujer herida en el ataque terrorista en Jerusalén de este lunes, dijo que pensó que "iba a morir".

De repente escuché que empezaron los disparos... Sentí que corría durante una eternidad. Pensé que iba a morir

Una argentina entre las seis víctimas fatales del ataque

Eliahu Hamra, el rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), informó del asesinato de Sarah Mendelson, de 60 años, nacida en Argentina, en su cuenta de X.

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (“Sarita”) Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, escribió Hamra.

image Sarah Mendelson había nacido en la Argentina. Es una de las víctimas

“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana. Elevamos una plegaria por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos”, concluyó.

