Atentado a CFK: El kirchnerismo recordó la fecha y no dudó en arremeter contra la Justicia

Eduardo “Wado” de Pedro fue más allá y vinculó el atentado con la proscripción política: “La bala no salió, pero el fallo sí. Cristina era la candidata que debía estar en estas elecciones”.

Otros referentes, como Blanca Osuna, Pablo Carro y Florencia Carigano, también cargaron contra el Poder Judicial y contra dirigentes de la actual administración nacional. Carigano incluso mencionó a Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Luis Caputo como figuras cuya cercanía con la causa nunca fue investigada en profundidad.

El kirchnerismo apuntó contra la Justicia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof sumó críticas en la misma línea: “Se borraron teléfonos, se desvió la investigación y todavía hoy siguen sin castigo los que planearon y financiaron el atentado. La misma Justicia que la condenó injustamente”, escribió en X.

Finalmente, el excanciller Jorge Taiana advirtió que “los culpables intelectuales y los financistas del hecho siguen sin ser investigados”.

Para cerrar la jornada, militantes kirchneristas convocaron a una caravana a las 20 horas hacia el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. El homenaje busca, según sus organizadores, recordar el atentado pero también denunciar “la impunidad y la persecución política” que, aseguran, aún rodean a la ex mandataria.

