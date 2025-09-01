Este 1° de septiembre se cumplieron tres años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y la fecha volvió a convertirse en un eje de tensión política. Legisladores y dirigentes de Unión por la Patria aprovecharon el aniversario para cuestionar con dureza a la Justicia y denunciar que el hecho sigue impune.
Atentado a CFK: El kirchnerismo recordó la fecha y no dudó en arremeter contra la Justicia
El kirchnerismo salió a recordar el atentado a CFK y puso en duda la transparencia y eficiencia de la Justicia argentina.
Uno de los primeros en expresarse fue Máximo Kirchner. El diputado compartió en Instagram una foto de su madre junto al Indio Solari y escribió:
“A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió permiten que Ella aún esté con nosotros”. En el mismo mensaje, convocó a votar en las próximas elecciones como si la ex presidenta estuviera en la boleta.
Atentado a CFK recordado por la dirigencia
En sintonía, la senadora Anabel Fernández Sagasti remarcó que la expresidenta “está presa porque no pudieron matarla” y planteó: “¿Quién mandó a matar a Cristina y por qué la Justicia hizo todo lo posible para que no se sepa?”. El reclamo por la falta de investigación sobre los autores intelectuales del ataque se repitió en varios de los mensajes difundidos por la dirigencia kirchnerista.
Eduardo “Wado” de Pedro fue más allá y vinculó el atentado con la proscripción política: “La bala no salió, pero el fallo sí. Cristina era la candidata que debía estar en estas elecciones”.
Otros referentes, como Blanca Osuna, Pablo Carro y Florencia Carigano, también cargaron contra el Poder Judicial y contra dirigentes de la actual administración nacional. Carigano incluso mencionó a Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Luis Caputo como figuras cuya cercanía con la causa nunca fue investigada en profundidad.
El kirchnerismo apuntó contra la Justicia
El gobernador bonaerense Axel Kicillof sumó críticas en la misma línea: “Se borraron teléfonos, se desvió la investigación y todavía hoy siguen sin castigo los que planearon y financiaron el atentado. La misma Justicia que la condenó injustamente”, escribió en X.
Finalmente, el excanciller Jorge Taiana advirtió que “los culpables intelectuales y los financistas del hecho siguen sin ser investigados”.
Para cerrar la jornada, militantes kirchneristas convocaron a una caravana a las 20 horas hacia el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. El homenaje busca, según sus organizadores, recordar el atentado pero también denunciar “la impunidad y la persecución política” que, aseguran, aún rodean a la ex mandataria.
