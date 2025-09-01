En medio de la tormenta política que sacude a su gobierno, Javier Milei volverá a cruzarse públicamente con su expareja, Fátima Flórez. La crisis que atraviesa La Libertad Avanza y la reciente derrota en Corrientes no lo afecta al Presidente, que viajará y se reencontrará con la humorista.
Javier Milei estará en Las Vegas: Del escándalo por coimas al show de Fátima Flórez
Javier Milei asistirá a un espectáculo que brindará su ex, Fátima Florez, en un hotel en Las Vegas.
El encuentro se producirá en Las Vegas, donde la artista presentará su show en el Hotel Sahara y a donde Javier Milei llegará tras cumplir con una agenda empresarial en Los Ángeles.
Javier Milei en el flyer promocional
La coincidencia generó sorpresa no solo por la difusión del evento, sino porque en la promoción del espectáculo —realizada en redes sociales por el empresario Jorge Elías— se destacó con letras llamativas un mensaje directo: “¡Viene Milei!”. Las publicaciones datan de los primeros días de agosto y despertaron especulaciones sobre la presencia del mandatario.
Viaje a Las Vegas en medio del escándalo
El viaje de Milei ocurre en un momento crítico para la Casa Rosada. La gestión enfrenta las consecuencias del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios de su extitular Diego Spagnuolo que mencionan presuntas coimas y salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La oposición ya impulsa pedidos de interpelación en el Congreso, lo que convierte la situación en una de las crisis más delicadas para el oficialismo desde su llegada al poder.
Al mismo tiempo, la ausencia del Presidente en la recta final de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof aparece como favorito en las encuestas, abre interrogantes sobre la estrategia política de La Libertad Avanza.
Qué dijo Fátima Florez
Consultada sobre la coincidencia en Las Vegas, la propia Fátima Flórez confirmó que Milei asistirá a su espectáculo, aunque aclaró que será una coincidencia de agendas laborales.
“Sí, en Las Vegas. Justo da la casualidad de que coincidimos el mismo día, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo del mío”, explicó en una entrevista reciente.
En cuanto a su vida personal, la artista fue categórica al descartar una reconciliación: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”, afirmó.
Mientras el Gobierno intenta contener el impacto del caso ANDIS y de otras tensiones internas, la posibilidad de que Milei sea visto en el show de su expareja en Las Vegas no pasa desapercibida. La agenda presidencial combina gestiones oficiales en Estados Unidos con un episodio mediático que promete dar que hablar tanto en el plano político como en el espectáculo.
