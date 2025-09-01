Javier Milei estará en Las Vegas: Del escándalo por coimas al show de Fátima Flórez

Al mismo tiempo, la ausencia del Presidente en la recta final de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof aparece como favorito en las encuestas, abre interrogantes sobre la estrategia política de La Libertad Avanza.

Qué dijo Fátima Florez

Consultada sobre la coincidencia en Las Vegas, la propia Fátima Flórez confirmó que Milei asistirá a su espectáculo, aunque aclaró que será una coincidencia de agendas laborales.

“Sí, en Las Vegas. Justo da la casualidad de que coincidimos el mismo día, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo del mío”, explicó en una entrevista reciente.

En cuanto a su vida personal, la artista fue categórica al descartar una reconciliación: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”, afirmó.

Mientras el Gobierno intenta contener el impacto del caso ANDIS y de otras tensiones internas, la posibilidad de que Milei sea visto en el show de su expareja en Las Vegas no pasa desapercibida. La agenda presidencial combina gestiones oficiales en Estados Unidos con un episodio mediático que promete dar que hablar tanto en el plano político como en el espectáculo.

