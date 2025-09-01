Varios días después de que estallara el escándalo en la Casa Rosada decidieron que la estrategia para afrontar el Andisgate será atacar a Diego Spagnuolo. En ese marco el diputado y candidato José Luis Espert sale a negar su vínculo con el extitular de la Andis y habla de mafias y operaciones. “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”, desafió.
Muy tardío intento de José Luis Espert con Majul para despegarse de Spagnuolo, ¿alcanza?
A José Luis Espert le adjudican haber llevado a Diego Spagnuolo al 'mundo Milei'. Recién ahora el diputado niega su vínculo con el exfuncionario.
José Luis Espert: “No se lo enchufé a Milei”
En declaraciones anoche al periodista Luis Majul en el canal LN+, José Luis Espert –diputado y candidato a renovar su banca por el oficialismo en octubre en territorio bonaerense- finalmente salió a hablar del caso Andis y de su vínculo con Diego Spagnuolo a quien se lo señala como un hombre que el legislador introdujo al mundo libertario.
Espert negó enfáticamente un supuesto vínculo que se le adjudica con el ex titular de la Agencia de Discapacidad y culpó de todo a una supuesta “operación”: "Es parte de una operación que yo le enchufé a Javier Milei a Spagnuolo", afirmó.
"Hay operaciones para que a este gobierno le vaya mal para que Argentina siga siendo miserable. Aquellos que denuncian a gente del Gobierno van a tener que sostener ante la Justicia la denuncia", advirtió en relación al exfuncionario.
Pero Espert hizo un llamativo reconocimiento: "Lo de Spagnuolo puede ser cierto”, mencionó pero luego agregó: “Ahora, quiero verlo ahora en la Justicia. Hay que sostener lo que uno dice en un audio o lo que deja trascender. Guarda que acá puede estar comprometido en omitir sus deberes de funcionario público por no haberlo denunciado en su momento, hay que ver como se justifica eso ante la justicia".
La “mafia kirchnerista”
Consultado sobre el audio que trascendió la semana pasada sobre Karina Milei y que habría sido grabado en Casa Rosada sin que ella supiera, aunque el contenido es irrelevante, Espert reflexionó: "Forma parte de las operaciones para decir 'mirá, guarda, te estamos espiando' . Es una advertencia ‘mafiosa’".
"Sin ninguna duda, es mafia", insistió y apuntó a lo que denominó como “mafia kirchnerista”: “Si vas para atrás en la historia argentina, cada vez que hubo elecciones críticas que los ponían en jaque... siempre hubo operaciones contra aquel que podía ponerlos en riesgo”.
“En el oficialismo siempre va a haber lugar para mejor. Tenemos que mejorar y mucho. Parte del proceso de mejora es que la gente nos acompañe en las elecciones. Del otro lado está el proyecto de la Argentina miserable, que es un baño de sangre como lo es la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof”, concluyó.