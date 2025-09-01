Muy tardío intento de José Luis Espert con Majul para despegarse de Spagnuolo, ¿alcanza?

"Hay operaciones para que a este gobierno le vaya mal para que Argentina siga siendo miserable. Aquellos que denuncian a gente del Gobierno van a tener que sostener ante la Justicia la denuncia", advirtió en relación al exfuncionario.

Pero Espert hizo un llamativo reconocimiento: "Lo de Spagnuolo puede ser cierto”, mencionó pero luego agregó: “Ahora, quiero verlo ahora en la Justicia. Hay que sostener lo que uno dice en un audio o lo que deja trascender. Guarda que acá puede estar comprometido en omitir sus deberes de funcionario público por no haberlo denunciado en su momento, hay que ver como se justifica eso ante la justicia".

La “mafia kirchnerista”

Consultado sobre el audio que trascendió la semana pasada sobre Karina Milei y que habría sido grabado en Casa Rosada sin que ella supiera, aunque el contenido es irrelevante, Espert reflexionó: "Forma parte de las operaciones para decir 'mirá, guarda, te estamos espiando' . Es una advertencia ‘mafiosa’".

"Sin ninguna duda, es mafia", insistió y apuntó a lo que denominó como “mafia kirchnerista”: “Si vas para atrás en la historia argentina, cada vez que hubo elecciones críticas que los ponían en jaque... siempre hubo operaciones contra aquel que podía ponerlos en riesgo”.

“En el oficialismo siempre va a haber lugar para mejor. Tenemos que mejorar y mucho. Parte del proceso de mejora es que la gente nos acompañe en las elecciones. Del otro lado está el proyecto de la Argentina miserable, que es un baño de sangre como lo es la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof”, concluyó.