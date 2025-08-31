Los nuevos millonarios cripto y sus viajes de lujo

El Congreso estadounidense también aprobó legislación favorable y se nombraron reguladores pro-cripto, lo que fortaleció el ecosistema digital y elevó las acciones de empresas como Coinbase y Circle a niveles récord.

Cada vez más proveedores aceptan Bitcoin

El impacto de esta nueva élite no se limita a la aviación. Compañías de viajes de lujo como Virgin Voyages ofrecen pases anuales de US$ 120.000 que ya pueden adquirirse con criptomonedas. Por su parte, SeaDream Yacht Club, con sus exclusivos yates y una relación tripulación-invitados casi perfecta, también habilitó pagos en bitcoin tras la asunción del segundo mandato de Trump.

Paul Charles, CEO de la consultora de viajes de lujo PC Agency, explicó el fenómeno al mismo medio: “Quienes ven crecer rápidamente el valor de sus bitcoins lo están gastando en jets privados, hoteles de lujo o cruceros. Hay una generación más joven desesperada por viajar y escapar de lo monótono”.

Esta nueva visión del lujo también está transformando las expectativas. “Ya no se trata de mayordomos con guantes blancos y espejos dorados, se trata de libertad de elección”, comentó una fuente cercana al sector de los yates. “Si quieren pagar con criptomonedas, queremos permitírselo”.

Incluso los grupos hoteleros boutique, como The Kessler Collection (en Estados Unidos) y The Pavilions Hotels and Resorts (en Hong Kong), se han sumado a la tendencia, aceptando diversos tokens digitales.

image Hotel de The Pavilions Hotel & Resorts, que ya acepta pagos en bitcoin y otras criptomonedas.

Según un análisis de McKinsey, personas de entre 30 y 40 años gastaron US$ 28.000 millones en viajes de lujo en 2023, y se espera que esa cifra crezca a US$ 54.000 millones en 2028.

Nick Fazioli, director del área aeroespacial del banco de inversión Jefferies, lo resume así: “Los emprendedores de bitcoin y tecnología tienen dinero infinito y ambiciones infinitas. Lo único que no tienen es tiempo”. Por eso, agregó, el viaje en jet privado es clave: “Una vez que uno se acostumbra a viajar en privado, es muy difícil volver atrás”.

