En la noche de este miércoles 13/08 Bitcoin marcó un récord de US$ 123.500, el máximo histórico para la criptomoneda más famosa y solida del mundo. Luego sufrió una leve baja y, a la hora de publicar esta nota, su cotización era de US$ 123.226. Ether también festejó.
RÉCORD CRIPTO
Bitcoin tocó los US$ 123.500 y las criptomonedas están de fiesta
Bitcoin tocó los US$ 123.500 y otras criptos no se quedan atrás. Con impulso regulatorio y apoyo político, el mundo cripto vive su mejor momento.
Esta suba se dio en una jornada positiva para las acciones de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, y en un día en el que los inversores se volcaron hacia activos mas riesgosos.
El bitcoin y las criptomonedas en general tomaron mayor fuerza este año principalmente por la intención del presidente de Donald Trump de regular el uso de cripto y darles mayor estabilidad.
En vistas de que el Congreso de Estados Unidos votó favorablemente las leyes cripto, muchos inversores ya consideran una buena idea volcarse a estos activos antes de que la regulación de estas leyes haga que el valor de las criptomonedas termine de pegar un salto aun mayor.
Además, la expectativa de que la FED corte las tasas de interés también hizo que los inversores empiecen a ver con mejores ojos a este tipo de activos.
Otras criptomonedas han tenido muy buenos rendimientos en los últimos días
Ether también registró hoy un récord, alcanzando los US$ 4.778,39, el máximo desde 2021. Acumula un camino alcista a lo largo de casi todo el año.
Ben Kurland, CEO de la plataforma DYOR, dijo a Bloomberg:
Hoy la criptomoneda Bullish debutó en Wall Street, la cotización aumentó 83% en tan solo horas, y el valor de mercado de la empresa alcanzó los US$ 10.000 millones.
El mundo cripto parece consolidarse a medida que se avanza en regulaciones que le brindarán mayor seguridad y legitimidad, y muchos inversores se la juegan a comprar barato.
