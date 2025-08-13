urgente24
RÉCORD CRIPTO

Bitcoin tocó los US$ 123.500 y las criptomonedas están de fiesta

Bitcoin tocó los US$ 123.500 y otras criptos no se quedan atrás. Con impulso regulatorio y apoyo político, el mundo cripto vive su mejor momento.

13 de agosto de 2025 - 21:16
Bitcoin tocó los US$ 123.500 y las criptomonedas siguen subiendo.

En la noche de este miércoles 13/08 Bitcoin marcó un récord de US$ 123.500, el máximo histórico para la criptomoneda más famosa y solida del mundo. Luego sufrió una leve baja y, a la hora de publicar esta nota, su cotización era de US$ 123.226. Ether también festejó.

Esta suba se dio en una jornada positiva para las acciones de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, y en un día en el que los inversores se volcaron hacia activos mas riesgosos.

El Bitcoin sigue marcando récords.

El bitcoin y las criptomonedas en general tomaron mayor fuerza este año principalmente por la intención del presidente de Donald Trump de regular el uso de cripto y darles mayor estabilidad.

En vistas de que el Congreso de Estados Unidos votó favorablemente las leyes cripto, muchos inversores ya consideran una buena idea volcarse a estos activos antes de que la regulación de estas leyes haga que el valor de las criptomonedas termine de pegar un salto aun mayor.

Además, la expectativa de que la FED corte las tasas de interés también hizo que los inversores empiecen a ver con mejores ojos a este tipo de activos.

Otras criptomonedas han tenido muy buenos rendimientos en los últimos días

Ether también registró hoy un récord, alcanzando los US$ 4.778,39, el máximo desde 2021. Acumula un camino alcista a lo largo de casi todo el año.

Cotizaci&oacute;n de Ether desde comienzos de 2025.

Cotización de Ether desde comienzos de 2025.

Ben Kurland, CEO de la plataforma DYOR, dijo a Bloomberg:

La combinación de una inflación moderada, las crecientes expectativas de recortes de tasas y una participación institucional sin precedentes a través de EFTs ha generado un fuerte impulso. La combinación de una inflación moderada, las crecientes expectativas de recortes de tasas y una participación institucional sin precedentes a través de EFTs ha generado un fuerte impulso.

Hoy la criptomoneda Bullish debutó en Wall Street, la cotización aumentó 83% en tan solo horas, y el valor de mercado de la empresa alcanzó los US$ 10.000 millones.

El mundo cripto parece consolidarse a medida que se avanza en regulaciones que le brindarán mayor seguridad y legitimidad, y muchos inversores se la juegan a comprar barato.

