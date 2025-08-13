Bitcoin tocó los US$ 123.500 y las criptomonedas están de fiesta

Otras criptomonedas han tenido muy buenos rendimientos en los últimos días

Ether también registró hoy un récord, alcanzando los US$ 4.778,39, el máximo desde 2021. Acumula un camino alcista a lo largo de casi todo el año.

image Cotización de Ether desde comienzos de 2025.

Ben Kurland, CEO de la plataforma DYOR, dijo a Bloomberg:

La combinación de una inflación moderada, las crecientes expectativas de recortes de tasas y una participación institucional sin precedentes a través de EFTs ha generado un fuerte impulso. La combinación de una inflación moderada, las crecientes expectativas de recortes de tasas y una participación institucional sin precedentes a través de EFTs ha generado un fuerte impulso.

Hoy la criptomoneda Bullish debutó en Wall Street, la cotización aumentó 83% en tan solo horas, y el valor de mercado de la empresa alcanzó los US$ 10.000 millones.

El mundo cripto parece consolidarse a medida que se avanza en regulaciones que le brindarán mayor seguridad y legitimidad, y muchos inversores se la juegan a comprar barato.

