"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".

"Si la justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en Estados Unidos y en Estados Unidos no es joda", apuntó.

"Ya falta muy poco, no queda mucho más por pedir. En algún momento tendrán que declarar, se pedirán detenciones, es algo que ya estamos evaluando con los abogados", concluyó.

Avances parlamentario

Ayer (12/8) la oposición logró empezar a sacar de la parálisis a la comisión investigadora del caso $Libra mediante un cambio de reglamento que rompe con el empate que le impide funcionar. Una diputada kirchnerista se quedaría con la presidencia y apunta a Karina Milei.

image

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento y que preside Silvia Lospennato (PRO) emitió un dictamen de mayoría que ahora debe aprobar el recinto para sortear el desempate y poner en funcionamiento el comité asesor sobre el caso del criptoactivo.

El dictamen de mayoría impulsado por la oposición logró 38 firmas contra las 13 del oficialismo.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Milei lanza Operación Protección de Vetos (moratoria previsional, jubilados y discapacidad)

El fentanilo mortal no para: Las muertes suben de 76 a 90 y advierten que habrá más casos

La justicia superada por la TV: llega con demora la citación al sospechoso Cristian Graf

40% OFF en pasajes: Aerolínea liquida vuelos en 4 destinos