En el Día Internacional del Zurdo, el Tesoro intenta 'colarse' en la foto

Crueldad en Olivos y la Resistencia de los Discapacitados

Javier Milei convocó a su tropa legislativa en la Quinta de Olivos para trazar un plan contra el rechazo a sus vetos. En la agenda, entre otros temas, la Emergencia de la Discapacidad, aprobada por el Congreso y a la que Milei se opone.

Eduardo Maidana integra el Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Él le dijo a Juan Salguero Simoy, de Politicar.com.ar/:

"(...) -Las personas con discapacidad están invisibilizadas: el 12% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, es decir 5 millones de personas, de los cuales más de 2 millones están en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Tenemos muchas personas con discapacidad que están bajo la línea de pobreza y que dependen de la pensión. (...) Esta actitud de Milei los arroja a su suerte, y tiene que ver con su crueldad y falta de sensibilidad social, y con priorizar lo que hace a lo financiero por sobre lo que hace a la vida real de los ciudadanos, que tienen derecho a la salud, la educación, y a todo aquello que garantiza la Constitución. (...)

-Desde el Gobierno buscarán que el veto se mantenga en el congreso ¿Qué estrategia tomarán respecto a esto?

-Sabemos que el Gobierno viene trabajando sobre los gobernadores y diputados para que estas leyes no salgan, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es reclamar y hacer ver la situación. No hay que dejar que la única voz sobre el tema la tenga el Gobierno, que suele hablar negativamente sobre las personas con discapacidad y ha generado una gran duda sobre cómo ha sido la entrega de las pensiones. Hay que hablar de qué es lo que está atrás de la pensión, que son personas con discapacidad, muchas de ellas en situación de pobreza y que no trabajan, porque algunas podrían hacerlo pero es muy difícil conseguir trabajo hoy, y otras no lo pueden hacer o para hacerlo necesitan mucho apoyo. Son personas cuyo único ingreso es una ayuda del Estado para poder hacer frente a los costos de su vida, y a través del Programa Federal de Salud tener la medicación, la rehabilitación y las sillas de ruedas que necesitan algunos o los audífonos que necesitan otros."