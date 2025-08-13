En el Día Internacional del Zurdo, el Tesoro intenta 'colarse' en la foto

Desde 1976, el Día Internacional del Zurdo es promovido por Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, Inc. para ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra. En la Argentina, es oportunidad para el homenaje permanente a los grandes zurdos populares, campeones del mundo: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Sí, es cierto, Ángel Di María también es zurdo. Y Emanuel Ginóbili y Charly García y Guillermo Vilas. Y lo fue Gustavo Cerati. Pero no nos desenfoquemos. En 2025, el 13/08 coincide con un día clave para la economía de Javier Milei, con Luis Caputo afirmando TMAP (Todo Marcha de Acuerdo a lo Previsto), cuando la realidad se le complica: vencimiento de deuda en pesos del Tesoro por $15 billones. Llegó a esta instancia con el dólar spot mayorista acumulando 8 jornadas consecutivas en baja pero pagando el precio de una tasa de interés en pesos tan alta que destruye la actividad económica. La tasa en pesos trepó hasta el 65% anual nominal para las Lecaps más cortas. El vencimiento del supermiércoles pondrá en riesgo esa dinámica bajista del dólar. El BCRA informó que habilitará los pases activos para dar salida a quienes vayan a largo plazo. Los comparan con los 'puts' de Sergio Massa en su momento.
