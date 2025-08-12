El inútil Antony Blinken considera inoportuno avanzar ahora con el Estado palestino

genocidio-gaza-303705_header.jpg La tragedia que Antony Blinken no pudo / no supo / no quiso detener.

El rechazo

En su texto, Antony Blinken calificó de "moralmente correctas" las decisiones británicas, francesas, canadienses y australianas de reconocer un Estado palestino, pero la prioridad debería ser finalizar la guerra en Gaza y liberar a los rehenes. Una estupidez porque precisamente es el argumento que se intentó sin éxito durante meses mientras muere gente todos los días. Blinken mantiene el conflicto en el lugar donde él no pudo / no supo / no quiso destrabarlo.

El acuerdo Arabia Saudita / Francia intenta provocar un acontecimiento disruptivo que permita cesar la catástrofe humanitaria que gente como Blinken ha tolerado y hasta alentado.

En su artículo de opinión, Blinken escribió que reconocer un Estado palestino "refleja un consenso global", pero hay "realidades más urgentes" en medio de la guerra en Gaza.

"Evitar la hambruna, recuperar a los rehenes y poner fin al conflicto en Gaza son las prioridades", declaró Blinken. "Hablar de 2 Estados puede esperar".

De ninguna manera. La ausencia de 2 Estados es el origen de todo el problema. Luego, todas son prioridades y anda impide abordarlas en su conjunto.

Una vez más Blinken demuestra o hipocresía extrema o ignorancia supina.

Según Blinken, reconocer un Estado palestino debe hacerse "en el momento apropiado y de la manera apropiada" para ayudar a facilitar la retirada israelí de Gaza y ayudar a alcanzar un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita.

No, Blinken: Arabia Saudita ya se lo dijo al inútil en varias ocasiones. Es imposible, al menos en la actual monarquía saudita, que se reconozca a Israel si antes no hay un reconocimiento de 2 Estados.

"Las encuestas sugieren que la mayoría de los israelíes podrían unirse en torno a un plan de este tipo", escribió Blinken. "A su vez, el primer ministro Benjamin Netanyahu podría deshacerse de su tóxica coalición para lograrlo".

Miserable: le importa la opinión pública israelí, mayoritariamente ya en contra del conflicto interminable que pretende Netanyahu para no perder en elecciones y no terminar en la cárcel, pero no le provoca mucho interés qué pasa con los palestinos que padecen la guerra.

Luego, jamás una prioridad de Netanyahu fue la liberación de los rehenes. Por el contrario: para él, ellos son un sacrificio necesario para alcanzar sus otros objetivos.

Blinken argumentó en el artículo que el reconocimiento incondicional no contribuiría a "crear un Estado palestino ni a poner fin al sufrimiento en Gaza".

Tampoco es cierto. Precisamente es el objetivo de Arabia Saudita como nuevo líder regional. Fue Arabia Saudita quien consiguió la calma relativa en Siria y en Líbano, y precisa ahora normalizar Palestina.

----------

Más noticias en Urgente24

Hábitos de sexo oral que más se vinculan al cáncer, según estudio

Conocer tu vulva, respirar y otros trucos para lograr un orgasmo, según expertos

Alberto Cormillot contó intimidades de su vida sexual y dejó a todos boquiabiertos

Conoce los peores alimentos para tu erección y desempeño sexual

El ejercicio de pocos segundos que mejora las relaciones sexuales