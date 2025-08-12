Aviones y tanques de las fuerzas armadas israelíes continúan bombardeando el este de la Ciudad de Gaza, en el marco de la nueva ofensiva aprobada por el Gabinete de Guerra de Benjamin Netanyahu. En tan sólo 24 horas han muerto 89 gazatíes por los ataques israelíes, en medio del suplicio por el hambre generalizada.
MEDIO ORIENTE
Ciudad de Gaza bajo fuego israelí, riesgo de los rehenes y Hamás llega a El Cairo
Israel bombardea Ciudad de Gaza, asesinando a 89 gazatíes en 24 horas y poniendo en riesgo a los rehenes, mientras dos líderes de Hamás, culpables del terrorismo del 7/10/23, abogan en El Cairo por restaurar negociaciones.
De esos 89 palestinos que han sido asesinados, 31 son solicitantes de ayuda y 513 han resultado heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud del enclave. Al tiempo que Israel continúa asediando Gaza, cinco palestinos más, incluidos dos niños, han muerto de hambre, según el Ministerio de Salud, lo que eleva el número total de muertes por desnutrición a 227, incluidos 103 niños.
Mientras tanto, el líder de Hamás, Khalil Al-Hayya, se encuentra en la capital de Egipto, El Cairo, en un intento de reavivar las extintas negociaciones tras que hace dos semana Israel y Estados Unidos retiraran sus delegaciones de Doha, otro estado mediador, aludiendo una falta de predisposición de parte de Hamás a cerrar un acuerdo por la libertad de los rehenes y un alto al fuego duradero.
En esa última ronda de negociaciones, que finalizó en julio, no hubo avances ni compromisos, ya que tanto Israel como Hamás se culpaban mutuamente, así como por el supuesto de que el grupo palestino no aceptó la propuesta estadounidense de una tregua de 60 días bajo el argumento de que las tropas israelíes no estaban dispuestas a retirarse parcialmente.
Quiebre en la sociedad de Israel por Gaza y Hamás asegura que "Netanyahu quiere sacrificar a los rehenes"
Tras retirar la delegación de Doha, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el plan de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas del asedio, el cual está en curso, y Hamás le contestó sin rodeos que está “sacrificando" a los rehenes.
El actual asedio para tomar el control total de la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas de influencia en el enclave, está siendo criticado por altos mandos militares, la comunidad internacional y Hamás, que acusa a Israel de "sacrificar" a los rehenes para ampliar su ofensiva en el enclave, mientras una parte del propio gobierno israelí se indigna por el riesgo que esto implica para la vida de los veinte cautivos.
En ese sentido, altos oficiales militares israelíes y ex comandantes de alto rango le han advertido a Netanyahu que esto pone en peligro a los 20 rehenes que aún siguen con vida bajo las garras de Hamás, así como genera una marginación mundial de Israel, que ya enfrenta una indignación internacional por la hambruna deliberada de los palestinos.
En tanto, organizaciones de derechos humanos, inclusive las dos ONGs israelíes (B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel), han asegurado que el actual gobierno israelí está llevando a cabo un “genocidio” contra la población palestina al bloquear la ayuda humanitaria, la asistencia médica, así como abrir fuego a convoys con alimentos o realizar detenciones y torturas a personal médico y periodistas, quienes están sufriendo el mismo calvario que los civiles palestinos.
Sin ir más lejos, la comunidad internacional, tal como Francia y otros 17 países, también hacen un llamamiento mundial para presionar a Israel para que cese con los bombardeos y para que las naciones reconozcan formalmente al Estado palestino.
