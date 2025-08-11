Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

Live Blog Post

Denuncian que la Argentina padece "el mayor retroceso ambiental" desde el retorno de la democracia

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaron el primer Informe de 'Regresiones Ambientales', un documento que recopila y analiza las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei en materia ambiental desde diciembre de 2023. Según el estudio, el país atraviesa “el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación democrática”.

El texto denuncia que, en nombre de la libertad económica, la administración libertaria impulsa un “programa de saqueo planificado” que incluye la derogación de leyes, el vaciamiento o disolución de organismos públicos, la entrega de recursos naturales y la criminalización de quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Entre los ejemplos más graves, el informe menciona la privatización de ríos, la promoción de proyectos de minería a cielo abierto y el debilitamiento de controles sobre desmontes, incendios e inundaciones.

En diversos ejes temáticos, el relevamiento detalla el avance de combustibles fósiles, el aumento de la minería del litio y la minería metálica, el desmantelamiento de normativas ambientales y el uso de planes de inteligencia con fines de persecución política. También documenta la reducción de funciones o el cierre de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el INTA, el INA, ACUMAR, el INAI y la Dirección Nacional de Emergencias.

El documento será presentado ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en instancias internacionales como el Acuerdo de Escazú. Para sus autores, no se trata solo de una denuncia, sino de una herramienta de memoria y acción que busca articular resistencias, proponer alternativas y defender lo común frente a un modelo que consideran extractivista y antidemocrático.

“El negacionismo climático no es una anomalía, es el proyecto”, concluye el informe, que plantea la urgencia de frenar el desmantelamiento de políticas ambientales y, al mismo tiempo, imaginar un futuro basado en la protección de la vida, la justicia ecosocial y la participación democrática.