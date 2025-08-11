urgente24
Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

Javier Milei, "Economista del año 2025", afronta complicaciones en varios frentes, incluida la economía. Y en año electoral, activa el modo conquista.

11 de agosto de 2025 - 18:06

Javier Milei exultante por la distinción como 'Economista del Año' 2025 que le otorgó la Ordem Dos Economistas Do Brasil (OEB), a cuyo presidente le suspendieron la licencia por haber desviado fondos. Pero es año electoral y el Gobierno tiene complicaciones en varios frentes, incluida la economía argentina, con una recesión que golpea a trabajadores, jubilados y pymes. Cada vez más economistas exponen que el superávit fiscal no es tal, y Urgente24 ya advirtió sobre los tambaleos del TMAP ("todo marcha acorde al plan").

Hay elecciones y el Presidente activa el 'modo conquista': de votos principalmente, pero también de Donald Trump y ¿de Fátima Florez? Tras el estresazo que pasó en Villa Celina, Milei volverá a PBA pero ahora será a La Plata y en un acto con los candidatos libertarios, el próximo jueves 14/08. Días después, aparentemente, viajará a Las Vegas. Al menos así lo anunció su ex, que contó que el mandatario irá a ver su show en el hotel casino Sahara. Todo indica que en ese viaje buscará que el presidente de Estados Unidos finalmente le conceda el deseo de recibirlo en la Casa Blanca. Por ahora, nada confirmado oficialmente.

Residencias médicas: Lugones anunció un cambio importante desde 2026

Tras el escándalo por las denuncias de fraude en los exámenes para las residencias médicas, el ministro de Salud de Nación Mario Lugones informó que en 2026 habrá un cambio significativo: cada jurisdicción provincial se hará cargo de tomar su propio examen a los aspirantes.

image
Noticia para futboleros: Semana de Libertadores y Sudamericana

River, Racing, Estudiantes, Vélez, Independiente, Godoy Cruz y Lanús tendrán acción esta semana, en los 8avos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana.

El calendario con los días y horarios, en esta nota de Golazo24:

Semana de Copa Libertadores y Sudamericana: El fixture de los equipos argentinos

Riesgo País volvió a subir

Desde hace tiempo, el Riesgo País se mantiene firme por arriba de los 700 puntos básicos, por momentos acercándose más a los 800, y este lunes cerró en 733 pb.

Hay consenso entre economistas en que no hay manera de bajar de los 700 pb porque el mercado duda que la Argentina pueda cumplir sus compromisos. Pese a que el Gobierno insiste en mostrar equilibrio fiscal, los inversores extranjeros observan una economía que sigue sin capacidad de repago.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiesgoPais_Hoy/status/1955026934619922629&partner=&hide_thread=false

Aquí más información sobre este tema:

El dólar mayorista bajó y subió el riesgo país: Señales mixtas en la previa de una licitación clave

Maximiliano Ferraro: "Este es un límite que no podemos dejar pasar"

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió a repudiar que Javier Milei y Manuel Adorni difundieran en X un video falso de Axel Kicillof. "Hace un tiempo, por mucho menos, creíamos que la locura era total. Es coherente y justo trazar una línea en este punto. Fue un escándalo vergonzoso cuando se lo hicieron a Mauricio Macri y también es escándalo ahora".

Captura de pantalla 2025-08-11 191229
Juicio por YPF: Mañana, Día D

Este martes 12/08 será otro día clave en la historia del juicio por la estatización del 51% de YPF: la Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, o si obliga a la Argentina a depositar ese activo u otros.

Así lo explica Sebastián Maril:

image
Complicado en año electoral: Cayó el índice de felicidad en la Argentina

Según el último informe publicado por el Observatorio de Tendencias de Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, en el 1er. trimestre de 2025 cayó el nivel de felicidad en la Argentina: el 50,9% de los ciudadanos declara sentirse feliz con su vida, esta cifra representa una disminución del 3,6% en comparación con la medición realizada en el último trimestre de 2024, que había alcanzado un récord histórico del 54,5%.

“Medir la felicidad no es solo una cuestión de estadística: es una herramienta para construir futuro. La felicidad es un componente esencial del desarrollo humano sostenible, ya que contribuye directamente al desarrollo integral de las personas y de las sociedades. Es por esto que resulta importante reconocer la promoción del bienestar como un recurso estratégico para el progreso nacional” expresó Florencia Rubiolo, Directora de Insight 21.

Del total de la población encuestada, solo el 44,3% siente que haber logrado las cosas importantes que alguna vez deseó; el 34,8% está conforme con la mayoría de los aspectos de su vida y el 31,9% no cambiaría nada si pudiera vivir su vida nuevamente. Comparado con 2024, los indicadores muestran una caída: la conformidad con la vida cayó 7,3 puntos porcentuales.

El estudio reveló que la disminución de los niveles de felicidad se observa tanto en hombres y mujeres, en todos los grupos de edad y en la mayoría de los niveles educativos, con algunas variaciones. El grupo 18 a 29 años y el de 50 a 59 años reportaron los niveles más bajos de felicidad. El descenso de felicidad estuvo más visto en personas de entre 50 y 59 años, con una baja de 11,5%.

resultados-estudio-felicidad
La Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades y más de US$4 millones

El Tribunal Oral Federal N°4, presidido por el juez Néstor Costabel, ordenó el decomiso y remate de un total de 56 propiedades de Lázaro Báez en la causa conocida como "Ruta del Dinero K", que incluyen lotes, parcelas, unidades funcionales, departamentos y casas, además de 10 quintas, chacras y estancias.

Estos inmuebles, muchos de ellos bajo la lupa judicial hace años, se encuentran distribuidos en distintas puntos del país, principalmente en la provincia de Santa Cruz, donde se decomisaron 40 propiedades (9 en El Calafate y 26 en Río Gallegos), además de cinco estancias. También se incluyeron una propiedad en Chubut (Lago Puelo) y cuatro en la provincia de Buenos Aires. Once de estas propiedades pertenecían a su hijo, Martín Báez, también condenado.

Asimismo, el magistrado ordenó transferir a la Argentina el equivalente a más de US$4 millones: cerca de 3 millones de euros que estaban en una cuenta en Bahamas y US$1 millón alojados en un banco suizo.

El monto total que Báez debe devolver por la maniobra de lavado asciende a US$55 millones, a lo que se suma una multa equivalente a tres veces esa cifra. El decomiso se ejecutó antes del vencimiento del plazo que tienen los condenados en la causa Vialidad, incluida Cristina Fernández de Kirchner, para depositar US$350 millones por irregularidades en la obra pública.

Denuncian que la Argentina padece "el mayor retroceso ambiental" desde el retorno de la democracia

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaron el primer Informe de 'Regresiones Ambientales', un documento que recopila y analiza las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei en materia ambiental desde diciembre de 2023. Según el estudio, el país atraviesa “el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación democrática”.

El texto denuncia que, en nombre de la libertad económica, la administración libertaria impulsa un programa de saqueo planificado” que incluye la derogación de leyes, el vaciamiento o disolución de organismos públicos, la entrega de recursos naturales y la criminalización de quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Entre los ejemplos más graves, el informe menciona la privatización de ríos, la promoción de proyectos de minería a cielo abierto y el debilitamiento de controles sobre desmontes, incendios e inundaciones.

En diversos ejes temáticos, el relevamiento detalla el avance de combustibles fósiles, el aumento de la minería del litio y la minería metálica, el desmantelamiento de normativas ambientales y el uso de planes de inteligencia con fines de persecución política. También documenta la reducción de funciones o el cierre de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el INTA, el INA, ACUMAR, el INAI y la Dirección Nacional de Emergencias.

El documento será presentado ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en instancias internacionales como el Acuerdo de Escazú. Para sus autores, no se trata solo de una denuncia, sino de una herramienta de memoria y acción que busca articular resistencias, proponer alternativas y defender lo común frente a un modelo que consideran extractivista y antidemocrático.

“El negacionismo climático no es una anomalía, es el proyecto”, concluye el informe, que plantea la urgencia de frenar el desmantelamiento de políticas ambientales y, al mismo tiempo, imaginar un futuro basado en la protección de la vida, la justicia ecosocial y la participación democrática.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AbogadesAmbient/status/1954921443281535258&partner=&hide_thread=false
Desempleo: Video viral de una fila interminable de personas en busca de trabajo

El video que se viralizó en redes muestra una fila extensísima de personas esperando para dejar su CV en el bodegón 'Siempre mono, nunca sapo', con temática xeneize, que buscaba camareros y recepcionistas, de entre 18 y 40 años. Toda una postal de estos tiempos, donde el desempleo aumenta y, además, muchos buscan un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/telefenoticias/status/1955014721045925910&partner=&hide_thread=false

Fátima Florez: "Javier viene a ver el show"

"El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales", dijo Fátima Florez al programa Intrusos, por América.

Fátima Florez y Javier Milei
Javier Milei y Fátima Florez, cuando eran pareja.

Javier Milei y Fátima Florez, cuando eran pareja.

Karina con el "látigo" y Mauricio en el "tobogán enjabonado": Candidata PRO vetada

Ezequiel Rudman en Ámbito: "Karina Milei volvió a sacudir su látigo político sobre el PRO de Mauricio Macri y vetó una de las candidatas a diputada nacional propuestas por el expresidente para la Ciudad de Buenos Aires, a la cuestionada Jimena de la Torre.

Vuelve a escalar así la tensión entre La Libertad Avanza y el partido amarillo luego de un cierre de frentes donde el PRO no sólo quedará diluido dentro de una boleta violeta sino que además volvió a quedar fuera del nombre de la marca electoral que competirá en el distrito donde gobierna Jorge Macri. El expresidente sigue resignando posiciones y su partido parece haber ingresado en un tobogán enjabonado luego de la derrota en las elecciones locales desdobladas de mayo en la Ciudad (…)

Pero como si esa rendición casi incondicional de Macri no hubiese sido suficiente, ahora Karina también le veta las candidaturas para el quinto y sexto lugar de la lista de diputados nacionales. Si bien Fernando de Andreis podría pasar el filtro de la Casa Rosada para saltar a la Cámara baja a pesar de haber criticado públicamente el año pasado a los libertarios por su falta de colaboración en la Legislatura porteña, la mujer propuesta por Macri para ingresar a la boleta de la alianza La Libertad Avanza no convence a los hermanos Milei.

Se trata de la abogada Jimena de la Torre, actual integrante del Consejo de la Magistratura y señalada por integrar la denominada "mesa judicial M", el conglomerado político y jurídico que habría utilizado Macri para perseguir y montar operaciones contra empresarios y políticos que no apoyaban su gestión cuando ejercía como Presidente de la Nación en la gestión Cambiemos.

(…)

Al veto que sufre Jimena de la Torre se suma la posibilidad de que Karina Milei finalmente impulse a su mano derecha en la Ciudad, la legisladora porteña Pilar Ramírez para encabezar la lista de diputados nacionales. Se trata de la principal crítica de la gestión de Jorge Macri, quien podría estar acompañada en la boleta por el cineasta libertario Diego Recalde.

Casi una crueldad en términos políticos para obligar al expresidente a hacer campaña por una de sus principales enemigas y detractoras de su partido en la Ciudad de Buenos Aires. Un veneno similar al que los hermanos Milei le hacen beber al expresidente con la postulación de Patricia Bullrich para el Honorable Senado de la Nación".

El Turco García sale a la cancha (política): Será candidato

El ex legislador porteño Daniel Amoroso y el ex futbolista Claudio “Turco” García anunciaron serán candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Será por el Partido Integrar.

A través de un video, el reconocido ex futbolista contó que aceptó la invitación de Amoroso para involucrarse en la política porque quiere cambiar la realidad de la Ciudad. “Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia era otra, pero ahora están muy parejas”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ClaudioOmarGar/status/1954927035169509703&partner=&hide_thread=false

