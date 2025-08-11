Axel Kicillof agita el fantasma del 'Macri con IA', esperando por Adorni

Por otro lado, celebró la unión de la mayoría del peronismo en la alianza Fuerza Patria y remarcó que, aunque las discusiones y las diferencias continúan, en esta instancia “no había que regalársela” al Gobierno Nacional.

Con respecto a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner, Kicillof aseguró que “está presa por Milei” y que, en este escenario donde la democracia es atacada de forma constante, “van a seguir cayendo opositores”.

Además, remarcó que el Presidente “pensaba que los tenía a todos separados” y logró que los diversos sectores “se juntaran y formaran” un nuevo frente para darle al ciudadano “un instrumento para votar en su contra”.

“Efectivamente hay diferencias, pero tenemos que discutirlo puertas para adentro. El Gobierno de Alberto (Fernández) no salió bien…si vamos a ir con un modelo igual, va a salir algo parecido y nadie va a estar contento. Tiene que ser un peronismo que quiera gobernar en una coyuntura como ésta, con una ultraderecha muy instalada en varias partes del mundo”, completó.

image Según Kicillof, Cristina Kirchner “está presa por Milei”.

Axel Kicillof sobre un triunfo de LLA

En un escenario hipotético donde las elecciones fueran ganadas por LLA, el gobernador vaticinó que “seguirá con la motosierra a fondo” e incluso, sumado a los múltiples recortes presupuestarios, intentarán cerrar el PAMI “que es una información que está circulando”: “Si gana, puede ser un impulso para que Milei siga haciendo lo que está haciendo, aunque creo que se le va a hacer cuesta arriba”.

“Fuerza Patria es un hito importante porque cuando hay que estar espalda con espalda, estamos. La gente pidió que fuéramos todos juntos y hay una decisión madura de nuestra parte para ponerle un freno al Gobierno. El contraste es claro entre lo que Milei destruye y lo que hace una provincia que es lo contrario porque tiene otro modelo”, concluyó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Las universidades vuelven a expresar descontento contra Javier Milei

'Incivilidad': Claves de la comunicación de Javier Milei contra sus adversarios

Perfil publicó adelanto de una investigación que vincula a Leonardo Scatturice y Daniel Hadad

En los canales de noticias, pierden las señales que se polarizan demasiado las 24 horas