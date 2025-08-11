Axel Kicillof cree que los libertarios pueden apelar a la Inteligencia Artificial (IA) –como ocurrió con Mauricio Macri en la campaña porteña- y a otros trucos de edición para perjudicarlo en la campaña electoral. Ayer (10/8) dio una primera muestra con un tuit del vocero presidencial Manuel Adorni que el portavoz aún no respondió.
Axel Kicillof agita el fantasma del 'Macri con IA', esperando por Adorni
El gobernador Axel Kicillof advirtió sobre una campaña electoral “roñosa” por parte de LLA y apuntó contra Adorni por una fake, quien aún no explicó su posteo.
IA y “campaña roñosa”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló sobre las elecciones legislativas bonaerenses y afirmó que, desde el oficialismo, “van a hacer una campaña roñosa”, tras la publicación el domingo 10/8 de lo que denominó como una noticia falsa en el marco de una entrevista periodística.
Kicillof aseguró que La Libertad Avanza (LLA) “hará uso de la tecnología” y de las plataformas digitales con el fin de “hacer decir a uno cosas que no dice”.
“Salen con una Cadena Nacional calamitosa y no van al grueso de la cuestión. (Javier) Milei ya no puede explicar nada. Viene de un mes espantoso con problemas en lo macro y en lo micro económico, cada vez más difícil de ocultar”, opinó en declaraciones radiales que reflejó la agencia Noticias Argentinas.
"Están utilizando cualquier método de falsificación de declaraciones para publicar en redes", insistió Kicillof este lunes (11/8) en Radio 10. "Esperábamos esto y pasó: truchan un video y empiezan a difundirlo", abundó sobre el video que publicó Adorni.
Por otro lado, celebró la unión de la mayoría del peronismo en la alianza Fuerza Patria y remarcó que, aunque las discusiones y las diferencias continúan, en esta instancia “no había que regalársela” al Gobierno Nacional.
Con respecto a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner, Kicillof aseguró que “está presa por Milei” y que, en este escenario donde la democracia es atacada de forma constante, “van a seguir cayendo opositores”.
Además, remarcó que el Presidente “pensaba que los tenía a todos separados” y logró que los diversos sectores “se juntaran y formaran” un nuevo frente para darle al ciudadano “un instrumento para votar en su contra”.
“Efectivamente hay diferencias, pero tenemos que discutirlo puertas para adentro. El Gobierno de Alberto (Fernández) no salió bien…si vamos a ir con un modelo igual, va a salir algo parecido y nadie va a estar contento. Tiene que ser un peronismo que quiera gobernar en una coyuntura como ésta, con una ultraderecha muy instalada en varias partes del mundo”, completó.
Axel Kicillof sobre un triunfo de LLA
En un escenario hipotético donde las elecciones fueran ganadas por LLA, el gobernador vaticinó que “seguirá con la motosierra a fondo” e incluso, sumado a los múltiples recortes presupuestarios, intentarán cerrar el PAMI “que es una información que está circulando”: “Si gana, puede ser un impulso para que Milei siga haciendo lo que está haciendo, aunque creo que se le va a hacer cuesta arriba”.
“Fuerza Patria es un hito importante porque cuando hay que estar espalda con espalda, estamos. La gente pidió que fuéramos todos juntos y hay una decisión madura de nuestra parte para ponerle un freno al Gobierno. El contraste es claro entre lo que Milei destruye y lo que hace una provincia que es lo contrario porque tiene otro modelo”, concluyó.
