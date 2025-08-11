Murió Miguel Uribe Turbay: Vuelve el fantasma de la violencia electoral a Colombia

La noticia sacudió a todo el espectro político. La vicepresidenta Francia Márquez dijo en X: "La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre". Por su lado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sostuvo: "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza".

La vicepresidenta Francia Márquez dijo en X: "La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre".



Francia Márquez Mina

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, sostuvo: "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia."

En lo personal, el golpe fue devastador. Su esposa, María Claudia Tarazona, escribió: "Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte". Palabras que desnudan el costado humano de una tragedia que, para muchos colombianos, corre el riesgo de convertirse en una estadística más.

El caso deja una pregunta incómoda: ¿cuántos líderes más deben morir para que Colombia garantice que la política se defina en las urnas y no en la mira de un arma? Porque si algo demuestra este crimen, es que la democracia colombiana todavía se juega a todo o nada, y muchas veces, a punta de pistola.

