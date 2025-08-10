Según el holding de capitales qataríes Al Jazeera, no se trató de un error o un daño colateral sino de un ataque dirigido: Israel consideraba que los cronistas conspiraban de manera activa contra el estado judío.
NO HUBO ERRORES, FUERON EJECUTADOS
Al Jazeera confirmó que 2 de sus corresponsales y 3 camarógrafos fueron asesinados en Gaza
Anas Al-Sharif, uno de los periodistas televisivos gazatíes más conocidos, fue ultimado por fuerzas de Israel junto a 4 colegas de Al Jazeera.
Concretamente, fuentes oficiales de Tel Aviv adujeron que Al-Sharif, de 28 años, era un terrorista.
Lo venían acusando de por sus coberturas en la convulsionada Franja desde hacía varios meses.
Sin embargo, la Relatora Especial de la ONU, Irene Khan, dijo en declaraciones recientes que las afirmaciones de Israel carecían de fundamentos.
En julio, el Comité para la Protección de los Periodistas instó a la comunidad internacional a ocuparse de Al-Sharif porque consideraban que su vida corría un serio peligro.
El periodista había realizado un posteo en X poco antes de ser ultimado.
En el mismo, alertaba por bombardeos intensos y concentrados en los “cinturones de fuego” en el este y sur de Gaza.
Los otros fallecidos de Al Jazeera son:
-el periodista Mohammed Qreiqeh
-los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.
Durante años, la relación entre Al-Jazeera e Israel fue sumamente conflictiva.
Existieron dentro de Israel cierre de oficinas, decomisos y allanamientos a Al Jazeera gracias a una ley local que autoriza clausurar medios extranjeros por motivos de “seguridad nacional”.
Tel Aviv llegó a destruir en Gaza el edificio donde trabajaban y otras agencias internacionales, alegando que era utilizado por terroristas.
Al-Sharif: ¿Nace un nuevo mito?
El 6 de abril, el cronista dice haber vivido “el dolor en todos sus detalles” y saborear “la pérdida repetidamente”.
“Ni siquiera los cuerpos destrozados de nuestros niños y mujeres conmovieron sus corazones ni detuvieron la masacre a la que nuestro pueblo fue sometido durante más de un año y medio”.