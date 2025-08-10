urgente24
NO HUBO ERRORES, FUERON EJECUTADOS

Al Jazeera confirmó que 2 de sus corresponsales y 3 camarógrafos fueron asesinados en Gaza

Anas Al-Sharif, uno de los periodistas televisivos gazatíes más conocidos, fue ultimado por fuerzas de Israel junto a 4 colegas de Al Jazeera.

10 de agosto de 2025 - 21:30
Periodista estrella de Al Jazeera ultimado en Gaza
Según el holding de capitales qataríes Al Jazeera, no se trató de un error o un daño colateral sino de un ataque dirigido: Israel consideraba que los cronistas conspiraban de manera activa contra el estado judío.

Concretamente, fuentes oficiales de Tel Aviv adujeron que Al-Sharif, de 28 años, era un terrorista.

Era el jefe de una célula en la organización Hamas y era responsable de promover los ataques con cohetes a civiles israelíes y soldados israelíes.

Lo venían acusando de por sus coberturas en la convulsionada Franja desde hacía varios meses.

image
Al Sharif, cronista de Al Jazeera en la Franja de Gaza

Al Sharif, cronista de Al Jazeera en la Franja de Gaza

Sin embargo, la Relatora Especial de la ONU, Irene Khan, dijo en declaraciones recientes que las afirmaciones de Israel carecían de fundamentos.

En julio, el Comité para la Protección de los Periodistas instó a la comunidad internacional a ocuparse de Al-Sharif porque consideraban que su vida corría un serio peligro.

El periodista había realizado un posteo en X poco antes de ser ultimado.

En el mismo, alertaba por bombardeos intensos y concentrados en los “cinturones de fuego” en el este y sur de Gaza.

Los otros fallecidos de Al Jazeera son:

-el periodista Mohammed Qreiqeh

-los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

netanyahu
Durante años, la relación entre Al-Jazeera e Israel fue sumamente conflictiva.

El gobierno de Benjamin Netanyahu le impuso vetos, le negó visados y limitó el acceso de sus periodistas a fuentes oficiales de información bajo el cargo de que el canal de televisión favorece las posiciones de Hamas.

Existieron dentro de Israel cierre de oficinas, decomisos y allanamientos a Al Jazeera gracias a una ley local que autoriza clausurar medios extranjeros por motivos de “seguridad nacional”.

Tel Aviv llegó a destruir en Gaza el edificio donde trabajaban y otras agencias internacionales, alegando que era utilizado por terroristas.

image
La voz de Al Jazeera en Gaza quedará silenciada

Al-Sharif: ¿Nace un nuevo mito?

El 6 de abril, el cronista dice haber vivido “el dolor en todos sus detalles” y saborear “la pérdida repetidamente”.

A pesar de eso, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es. Hablar sin distorsión ni tergiversación, con la esperanza de que Dios fuera testigo de quienes permanecieron en silencio, de quienes aceptaron nuestra muerte y sofocaron nuestra respiración. "Ni siquiera los cuerpos destrozados de nuestros niños y mujeres conmovieron sus corazones ni detuvieron la masacre a la que nuestro pueblo fue sometido durante más de un año y medio".

