Familias de rehenes y soldados israelíes convocan huelga general contra ocupación de Gaza

En un gesto que busca presionar al gobierno, las familias han solicitado la adhesión de directivos de grandes empresas y organizaciones clave para la economía israelí. Se espera que la huelga, que comenzará a las 7:00 a.m., cuente con la participación de empresas privadas, comités de trabajadores y ciudadanos, con un llamado abierto a los principales partidos políticos para sumarse al paro.
Clamor por los rehenes
Vicky Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, denunció que la postura oficial —dejar de priorizar la liberación de los rehenes en la estrategia militar— “envía un mensaje claro y directo de que el gobierno está abandonando a los secuestrados”. En sus palabras, “esta no es una lucha solo de las familias, sino de todos los ciudadanos de Israel”.
Anat Angrest, madre del rehén Matan, hizo un llamado emotivo a la sociedad y al sector empresarial: “Queridos ciudadanos, por favor, no se queden callados. El silencio mata. Les pido a los líderes empresariales: ustedes tienen el poder. Su silencio mata a nuestros hijos”.
Súplica por los soldados de las FDI
Eyal Eshel, padre de la soldado Roni Eshel, asesinada por Hamás en el ataque al puesto militar de Nahal Oz el 7 de octubre de 2023, calificó la escalada en Gaza como “una apuesta cruel” que pone en riesgo a rehenes y soldados. Reclamó “un acuerdo para el regreso de los rehenes, la creación de una comisión estatal de investigación sobre los acontecimientos del 7 de octubre, y el inicio inmediato de la reconstrucción del Estado de Israel antes de que sea demasiado tarde”.
El llamado de las familias recibió respaldo político. El líder de la oposición, Yair Lapid, calificó la huelga como “justificada y apropiada” y manifestó su apoyo al cierre de la economía. Asimismo, Yair Golan, líder del partido Demócrata, anunció en X (Twitter) que su formación se sumaría al paro y convocó a “todos los ciudadanos de Israel a salir a las calles, a luchar y a perturbar el orden”.
“No podemos continuar con nuestra vida cotidiana mientras se abandona a nuestros hermanos y hermanas en Gaza. No podemos permanecer en silencio ante esta realidad”, afirmó Golan.
Gaza como parte del todo
Por su parte, el diputado Ayman Odeh, líder árabe israelí, se sumó a la convocatoria y enfatizó la necesidad de “ser aliados contra la ocupación de Gaza, a favor del fin de la guerra y de un acuerdo integral”. Agregó que “debemos unirnos para derrocar al gobierno actual, alcanzar la paz basada en la convivencia de dos Estados, y defender la democracia y la igualdad para todos”.
