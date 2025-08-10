Familias de rehenes y soldados israelíes convocan huelga general contra ocupación de Gaza

El llamado de las familias recibió respaldo político. El líder de la oposición, Yair Lapid, calificó la huelga como “justificada y apropiada” y manifestó su apoyo al cierre de la economía. Asimismo, Yair Golan, líder del partido Demócrata, anunció en X (Twitter) que su formación se sumaría al paro y convocó a “todos los ciudadanos de Israel a salir a las calles, a luchar y a perturbar el orden”.

“No podemos continuar con nuestra vida cotidiana mientras se abandona a nuestros hermanos y hermanas en Gaza. No podemos permanecer en silencio ante esta realidad”, afirmó Golan.

Gaza como parte del todo

Por su parte, el diputado Ayman Odeh, líder árabe israelí, se sumó a la convocatoria y enfatizó la necesidad de “ser aliados contra la ocupación de Gaza, a favor del fin de la guerra y de un acuerdo integral”. Agregó que “debemos unirnos para derrocar al gobierno actual, alcanzar la paz basada en la convivencia de dos Estados, y defender la democracia y la igualdad para todos”.

