Aumenta la presión sobre Benjamín Netanyahu para lograr una tregua y liberar a rehenes en manos de Hamás

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, se unió a las críticas hacia Hamás, calificando las imágenes difundidas por la milicia de “espantosas” y acusando al grupo de “barbarie”. Kallas exigió la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes y pidió que se permita la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

Estrategia de Hamás

Hamás y la Yihad Islámica, que mantienen cautivos a 50 israelíes, incluidos 20 que se estima siguen vivos, han publicado vídeos mostrando a los rehenes Evyatar David y Rom Braslavski en estado deplorable. Las imágenes reflejan a los jóvenes, de 24 años, en condiciones físicas muy deterioradas. Según los captores, estos vídeos buscan evidenciar la hambruna provocada por el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria.

Durante la protesta del sábado, Ilay David, hermano de uno de los rehenes, clamó por la llegada de ayuda a Gaza y pidió al gobierno israelí que actuara para liberar a los cautivos. Ofir Braslavski, padre de Rom, exigió directamente a Netanyahu que tomara decisiones para poner fin a la guerra y traer a los secuestrados de vuelta, indicó El País.

La táctica de Hamás de publicar vídeos ha sido habitual desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, como parte de sus esfuerzos por presionar en las negociaciones por un alto el fuego. Actualmente, esas negociaciones se encuentran estancadas, lo que ha llevado al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, a visitar Israel. Witkoff se reunió con algunas familias de los cautivos, pero no se reportaron novedades significativas.

Protestas contra Benjamín Netanyahu desde dentro

Por otro lado, Avraham Burg, expresidente del Parlamento israelí, ha expresado su descontento con el rumbo actual de su país, denunciando las matanzas de civiles y violaciones de derechos humanos en Gaza. Burg, quien ha firmado un comunicado junto a otras personalidades pidiendo sanciones contra Israel, cuestiona si el país, al desafiar normas internacionales, ha perdido su derecho a existir.

Avraham Burg sostuvo una entrevista con el icónico periódico español en la que expresa el sentir de un sigificativo grupo que lo representa. En ese contexto refirió: "Somos una minoría porque el Gobierno aún goza de un apoyo de algo más del 50%, y la ideología que yo apoyo [de izquierdas y antiocupación] tiene un espacio muy pequeño en la esfera pública.

image Avraham Burg: " Netanyahu es el peor Primer Ministro de Israel de la historia"

Aun así, la mayoría del electorado apoya el regreso de los cautivos y el fin de la guerra. Nosotros fuimos un paso más allá y planteamos que para lograr esos objetivos se requieren sanciones contra el Gobierno, porque es un gobierno de criminales. La mayoría de los israelíes no entienden que Israel se ha convertido en un Estado paria debido a este Gobierno".

Y agregó: "La cacofonía política en Israel solo va por detrás de la de Washington. Los titulares cambian cada cinco minutos entre las provocaciones de los ministros o las muertes en Gaza, y ya nadie presta atención a los detalles. A nivel personal, en la calle o por teléfono, fue un poco más desagradable. Pero así es la vida".

Invitado por el periodista a explayarse en ese sentido, Burg agregó: "Se puede decir que tiene que ver con la combinación de tres elementos. El primero son las dinámicas internacionales, con democracias liberales moviéndose hacia una política iliberal. Ocurre en Estados Unidos, Alemania, Austria, Polonia, Hungría. Eso sin contar a [Vladímir] Putin y [Recep Tayyip] Erdogan. Israel se ha unido a ese club antiliberal de dudosa reputación".

"El segundo es el hecho de que los colonos han tomado el control —o diría, incluso, secuestrado— del sistema político. Son una minoría en población y en presencia política, pero tienen un enorme impacto en el ejército y en el sistema político. No creen en la democracia ni en la paz, sino en una política mesiánica escatológica".

y finalmente, refirió al tercero: "Benjamín Netanyahu es el peor líder que el pueblo judío jamás haya tenido. Es un prisionero débil en manos de los extremistas de su propio Ejecutivo, y no gobierna bajo el interés del bien común. Lo que le mueve es su interés personal y su codicia".

"Es la primera vez que un gobierno solo cuenta con elementos fanáticos de extrema derecha. No hay moderados. De repente, todo lo que era un problema se convirtió en un desastre. Todo lo que era solucionable, que estaba bajo control, se volvió maligno. Me pregunto si Israel sigue mereciendo su existencia. La destrucción en Gaza demuestra la bancarrota moral de Israel. Un Estado que niega sistemáticamente los derechos de millones de personas, que justifica la matanza masiva como estrategia de seguridad y que eleva la supremacía judía al nivel de ideología, no puede reivindicar una legitimidad moral. Quizá, el Israel que se ha distanciado de sus valores fundacionales y que ahora desafía las mismas normas internacionales que lo hicieron nacer, ha perdido el derecho a existir".

