Benjamin Netanyahu, un golpista corupto en Israel

"(...) La reciente serie de acciones de Netanyahu para desafiar el sistema de aplicación de la ley, investigación, juicio y asesoramiento legal de Israel se basa en afirmaciones generales, pero incluso en ellas no hay problema en localizar los ocultamientos, mentiras, distracciones, contradicciones y malicia, que sólo atestiguan que no hay una verdadera falta de confianza desde el 7 de octubre, o pensamientos de que Ronen Bar no es un miembro bueno y efectivo del equipo negociador. Se trata de una colección de mentiras que nacieron de la nada para explicar por qué, después de un año y medio en el que no dejó de alabar al Shin Bet y a sus empleados, Netanyahu ha optado por despedirlo. Cómo de repente todo se pone patas arriba, lo negro se convierte en blanco, una mentira se convierte en verdad, y hoy se convierte en el garante más invisible del régimen democrático en Israel.