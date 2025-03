Netanyahu destituye al jefe de la Shin Bet, pero el Supremo lo frena

image.png Netanyahu junto al jefe de la Shin Bet, Ronen Bar | FOTO DE ARCHIVO DE THE TIMES DE ISRAEL

El ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, también apuntó en sus redes contra la jueza suprema Canfy Steinitz y dijo que "no tiene autoridad legal para intervenir", antes de agregar que Ronen Bar "terminará su servicio el 10 de abril o antes, con el nombramiento de un director permanente".

Ronen Bar prendió el ventilador contra Likud

El jefe del Shin Bet, Ronen Bar, a través de una misiva que filtró la agencia de noticias Hareetz, habló de la investigación en curso sobre el nexo económico al límite del soborno entre los asesores de Netanyahu y Qatar. Además acusó al Gobierno de sabotear intencionalmente las negociaciones para liberar a los rehenes de Gaza.

Se están llevando a cabo importantes investigaciones y su interrupción mediante una desestimación repentina huele a intereses extranjeros Se están llevando a cabo importantes investigaciones y su interrupción mediante una desestimación repentina huele a intereses extranjeros

"Se están llevando a cabo importantes investigaciones, y su interrupción mediante una desestimación repentina y precipitada, basada en acusaciones totalmente infundadas, huele a intereses extranjeros y a un conflicto de intereses sin precedentes", escribió en la carta.

Bar acusa a Netanyahu de sabotear las negociaciones para liberar a los rehenes al retirar su confianza al director del Mossad, David Barnea, y también a él mismo en las conversaciones con los mediadores.

Las intenciones de Benjamín Netanyahu podrían haber sido llevar a cabo negociaciones sobre los rehenes sin llegar a un acuerdo real Las intenciones de Benjamín Netanyahu podrían haber sido llevar a cabo negociaciones sobre los rehenes sin llegar a un acuerdo real

image.png Manifestación por la liberación de los rehenes. FOTO:EFE

Al respecto, Hamás dijo este viernes que las afirmaciones del destituido jefe del Shin Bet revelan la "manipulación deliberada" de Netanyahu sobre las negociaciones del acuerdo de alto el fuego y que actuó para frustrarlo "por intereses políticos".

"Los intentos de Netanyahu de excluir a figuras influyentes de seguridad en las negociaciones reflejan su crisis interna y la profundización del déficit de confianza entre él y su aparato de seguridad, y revelan su falta de seriedad para alcanzar un acuerdo efectivo", señala un comunicado de Hamás.

Netanyahu intenta cortar la cabeza el jefe del Shin Bet que lo investigaba por sobornos

El gabinete del primer ministro Benjamin Netayahu ha votado este viernes (21/03/25) destituir al director del Shin Bet, Ronen Bar, quien dejaría su cargo el próximo 10 de abril o cuando se escoja su reemplazo.

"Todos saben lo que ocurrió la noche del 7 de octubre, y al gestionar las negociaciones, también llegué a la conclusión de que Bar simplemente no es la persona adecuada para esto... Su enfoque fue blando, no lo suficientemente firme... Estuve con él durante horas, y me demostró que no es la persona adecuada", justificó Netanyahu.

image.png Ronen Bar | GENTILEZA DE IMAGEN EFE

Sin embargo, horas después del anuncio, el Supremo Tribunal israelí ha congelado el despido hasta que no se celebre una audiencia sobre el asunto tras las apelaciones presentadas por la oposición.

La reunión de Gabinete de este viernes que culminó con la destitución de Ronen Bar -pese que no está efectiva- fue convocada por Netanyahu en medio de un contexto social tumultoso. Los últimos días hubieron masivas protestas contra los planes de despido del jefe de la Shin Bet, por las filtraciones del Qatargate y por las malas negociaciones con respecto a los rehenes que aún están con vida en Gaza.

El martes por la noche 40.000 personas coparon la plaza Habima de Tel Aviv y sus alrededores para protestar contra los planes Netanyahu de destituir a Bar, en medio de una investigación sobre los presuntos vínculos entre sus asesores y Qatar, como reveló Urgente24.

image.png Israelíes se manifiestan contra el despido planificado del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, frente a la oficina de Netanyahu en Jerusalén el jueves. | GENTILEZA AP NEWS

Israel tiene islamofobia pero pacta off the record

Roni Alsheich, ex jefe de policía que se enfrentó públicamente con Netanyahu, acusó al primer ministro de permitir que Qatar sirviera como mediador del alto el fuego precisamente para que Hamás permaneciera en el poder y sirviera como contrapeso a la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania, según informó The Times Of Israel.

“El objetivo estratégico de Catar es mantener el poder de Hamás”, dijo Alsheich. “Los rehenes son un instrumento de los cataríes para lograr ese objetivo”.

El Shin Bet investigaba, bajo el liderazgo de Ronen Bar desde 2021, el Qatargate, un escándalo que involucra al Gobierno de Qatar.

image.png El director del Shin Bet, Ronen Bar, junto a la fiscal general Gali Baharav-Miara a la que Netanyahu también planea destituir. |FOTO DE ARCHIVO GENTILEZA HAREETZ

Según las filtraciones de la investigación, Doha habría estado pagando a varios asesores de Netanyahu para que crearan una campaña de publicidad favorable para su país de cara al Mundial de Fútbol del 2022.

También se está investigando, como reveló U24, si los asesores de Netanyahu recibieron sobornos de Qatar para que Hamás siguiera en el poder como contrapeso de la Autoridad Palestina reconocida mundialmente.

Los sectores de izquierda están sugiriendo que podría haber sido una manera extraoficial del Gobierno de Netanyahu para legitimar una guerra sobre Gaza, y que de hecho, el atentado terrorista del 7/10 sumó a aquellos planes.

