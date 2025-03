Arde Israel: Masivas protestas contra la destitución del jefe Shin Bet

Roni Alsheich, ex jefe de policía que se enfrentó públicamente con Netanyahu, acusó al primer ministro de permitir que Qatar sirviera como mediador del alto el fuego precisamente para que Hamás permaneciera en el poder y sirviera como contrapeso a la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania, según informó The Times Of Israel.

“El objetivo estratégico de Catar es mantener el poder de Hamás”, dijo Alsheich. “Los rehenes son un instrumento de los cataríes para lograr ese objetivo”.

La manifestación, que fue una de las más grandes contra el gobierno en los últimos meses, se produjo mientras Israel reanudaba los combates en la Franja de Gaza, allanando el camino para el regreso al gabinete del político de extrema derecha Itamar Ben Gvir, quien ha estado entre las voces más fuertes exigiendo la salida de Bar junto con el fiscal general Gali Baharav-Miara, quien también está en la mira de la coalición.

image.png

Netanyahu anunció el domingo que tenía la intención de despedir a Bar, alegando falta de confianza, pero Baharav-Miara argumentó que no puede proceder con el despido a menos que se pueda establecer una "base fáctica y legal" para hacerlo. Por ello, el primer ministro quiere matar dos pájaros de un tiro.

El ex jefe del Shin Bet, Yoram Cohen, expresó en la protesta del martes: “Tengo entendido que la verdadera amenaza existencial no son Hamás y Hezbolá, sino aquellos que buscan cambiar el carácter democrático de Israel”.

Netnayhu sostuvo que el despido de Bar se debe a la “persistente falta de confianza” y es “necesario para restaurar la organización, lograr todos nuestros objetivos de guerra y prevenir el próximo desastre".

Sin embargo, los opositores han alegado que Netanyahu reanudó los combates y decidió despedir a Bar para allanar el camino para que el partido sionista religioso Otzma Yehudit se reincorpore a la coalición, dándole al primer ministro un respiro después de que los políticos haredíes amenazaran con votar en contra del presupuesto y derrocar al gobierno si no se responden las demandas de una legislación que exima a los estudiantes de la yeshivá del servicio militar.

Al parecer las responsabilidades del Bar ya se han reducido. Los informes de los medios dicen que fue excluido de una reciente reunión del gabinete de seguridad y también de la delegación negociadora israelí, que está encabezada por el adjunto de Bar, conocido simplemente como "M".

