El sector de las ART advierte que, a pesar de las reformas laborales, el sistema seguirá en crisis; mientras tanto, se supo oficialmente el cierre de la aseguradora de riesgos laborales Galeno.
ALERTA EN EL MERCADO
Posible colapso del sistema por el cierre de Galeno ART
En el sector afirman que, si no se cumple la Ley de 2017, el sistema de ART sufriría un inmediato colapso. Galeno estaba en situación complicada.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, de los 800 empleados, serían 470 los que pasarían a disponibilidad, ya que desde el inicio de la crisis la empresa viene trabajando en distintas soluciones para mitigar el impacto en la gente.
Los despedidos cobrarán del fondo que tiene el sistema previsto para estos casos.
Proceso de liquidación
En los últimos meses de 2025, la empresa inició un proceso de liquidación que terminó por consumarse con la publicación, el jueves 19/02 en el Boletín Oficial, de la revocatoria de su autorización para operar por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Galeno ART
"El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART", dijo a Radio Rivadavia el titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, Jorge Sola.
Frente a eso, en el sector preocupa que la reforma laboral ino solo no ataque la problemática, sino que dispare un incremento mayor de la litigiosidad. Eso ya lo advierten especialistas que hablan de una "ambigüedad" en algunos artículos.
Qué opina el sector ART
También, en el sector, plantean que la eliminación de incentivos para el registro y la precarización de cálculos indemnizatorios generará un gris que terminará resolviéndose en los tribunales. Alertan sobre un récord de juicios por accidentes laborales que podría colapsar al sistema de ART.
En las ART, lo que denuncian es un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales y advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF).
"El Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses", dijo a Cadena 3 la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol.
Finalmente, agregó:
