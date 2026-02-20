Posible colapso del sistema por el cierre de Galeno ART

image Los trabajadores ven la caída de Galeno ART

"El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART", dijo a Radio Rivadavia el titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, Jorge Sola.

Frente a eso, en el sector preocupa que la reforma laboral ino solo no ataque la problemática, sino que dispare un incremento mayor de la litigiosidad. Eso ya lo advierten especialistas que hablan de una "ambigüedad" en algunos artículos.

Qué opina el sector ART

También, en el sector, plantean que la eliminación de incentivos para el registro y la precarización de cálculos indemnizatorios generará un gris que terminará resolviéndose en los tribunales. Alertan sobre un récord de juicios por accidentes laborales que podría colapsar al sistema de ART.

En las ART, lo que denuncian es un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales y advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF).

"El Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses", dijo a Cadena 3 la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol.

Finalmente, agregó:

Quienes dirimen las controversias ya no sean peritos que integran una lista, que salen sorteados, que cobran a porcentaje y que nadie controla. Establece que sus honorarios sean fijos o sean empleados del Poder Judicial para que las pericias sean imparciales. Eso es lo que hoy está en incumplimiento Quienes dirimen las controversias ya no sean peritos que integran una lista, que salen sorteados, que cobran a porcentaje y que nadie controla. Establece que sus honorarios sean fijos o sean empleados del Poder Judicial para que las pericias sean imparciales. Eso es lo que hoy está en incumplimiento

