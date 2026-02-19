Pedro Pascal, el actor que conquistó Hollywood con The Last of Us, apareció en pleno Nueva York junto a Rafael Olarra, director creativo del hotel Faena, en lo que parece una cita romántica que encendió todas las alarmas en redes. ¿Es Pedro Pascal gay?
IMAGENES NO MIENTEN
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Pedro Pascal fue visto en una cita romántica durante el fin de semana de San Valentín con un reconocido director creativo. Dicen que es homosexual.
¿Pedro Pascal es gay? El hermetismo que alimenta la polémica
El protagonista de The Last of Us siempre fue cuidadoso con su vida privada. Nunca confirmó ni desmintió los rumores sobre su orientación sexual, y esa actitud reservada, lejos de apagar el debate, lo mantiene vivo.
Las fotos, publicadas por TMZ, muestran a los dos recorriendo las calles de la ciudad en actitud cariñosa, almorzando en un restaurante exclusivo y compartiendo butacas en el cine para ver Cumbres Borrascosas, la nueva película de Margot Robbie y Jacob Elordi.
Lo que más llamó la atención fue el momento en que Pascal recostó su cabeza sobre el hombro de Olarra dentro de la sala. Una cercanía que, para muchos, va mucho más allá de una simple amistad.
Sus fans salieron a pedir calma: sin una declaración oficial, insisten en no ponerle etiquetas. Pero las fotos circulan, y las especulaciones no paran.
¿Quién es Rafael Olarra, el hombre junto a Pascal?
Olarra no es un desconocido en los círculos creativos internacionales. Director de arte con una trayectoria sólida, trabajó junto al fotógrafo Mario Testino y dirigió campañas para Vogue y Vanity Fair. Además, fue pareja del actor británico Luke Evans durante un año, lo que lo ubica en el radar de la farándula global.
La pregunta que todos se hacen ahora es una sola: ¿Pedro Pascal está listo para hablar?
