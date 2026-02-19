Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes

Sus fans salieron a pedir calma: sin una declaración oficial, insisten en no ponerle etiquetas. Pero las fotos circulan, y las especulaciones no paran.

¿Quién es Rafael Olarra, el hombre junto a Pascal?

Olarra no es un desconocido en los círculos creativos internacionales. Director de arte con una trayectoria sólida, trabajó junto al fotógrafo Mario Testino y dirigió campañas para Vogue y Vanity Fair. Además, fue pareja del actor británico Luke Evans durante un año, lo que lo ubica en el radar de la farándula global.

image

La pregunta que todos se hacen ahora es una sola: ¿Pedro Pascal está listo para hablar?

---------------------------------------------------------------------------------

