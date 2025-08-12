La pelea interna en Marvel por los poderes de Pedro Pascal en 'Los 4 Fantásticos'

image La película profundiza en el sacrificio familiar, usando al hijo como carnada contra Galactus, lo que añade dramatismo. Además, rompió récords de taquilla y ya planean una secuela.

En términos comerciales, la película ya superó los 385 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la más taquillera de la saga, por encima de las versiones anteriores de los 2000 y el reboot del 2015. Según datos de Box Office Mojo y reportes de Marvel, este récord confirma que la apuesta funcionó y que el público volvió a conectarse con esta familia de superhéroes que venía siendo subestimada durante años.

Para los fanáticos, hay buenas noticias: ya se está trabajando en una secuela y los 4 Fantásticos aparecerán en próximas películas de los Avengers, como Doomsday y Secret Wars. El tema ahora es mantener ese equilibrio entre la humanidad de los personajes y el despliegue de sus poderes, sin perder la esencia que los hizo un clásico del universo Marvel.

