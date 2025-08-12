urgente24
La pelea interna en Marvel por los poderes de Pedro Pascal en 'Los 4 Fantásticos'

Los genios detrás de Marvel discutieron fuerte sobre hasta dónde estirar a Pedro Pascal en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. Y no fue tan simple...

12 de agosto de 2025 - 12:16
Por GERMÁN MOLKUC

Marvel volvió a poner a Los Cuatro Fantásticos en el centro de la escena con Pedro Pascal como Mr. Fantástico, pero no todo fue tan simple detrás de cámara. Hubo una discusión picante sobre hasta dónde podía estirarse el personaje sin pasarse de la raya. Lo que pasó ahí tiene más de lo que parece.

El dilema creativo de Marvel: Cómo estirar a Pedro sin romperlo

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el guionista Eric Pearson contó que la escena en la que Galactus estira a Mr. Fantástico fue una verdadera "prueba a los límites" del personaje. El director Matt Shakman tenía claro que no quería que el estiramiento fuera "demasiado loco ni caricaturesco" y que debía respetar "la fisiología del cuerpo humano". Pero Pearson presionó para que esa elasticidad estuviera al borde de lo imposible. "Sentíamos que la caja torácica de Pedro [Pascal] estaba a punto de romperse. Queríamos que pareciera que estaban al borde de perder", dijo el guionista.

image
El equipo debatió cómo mostrar el estiramiento de Mr. Fantástico sin caer en lo ridículo, buscando un equilibrio entre tensión y realismo. La pelea final se trasladó de espacio a Nueva York para mayor impacto.

Esto habla de un dilema permanente en las películas de superhéroes: cómo mostrar poderes increíbles sin caer en la ridiculez o en lo imposible, algo que muchas veces se pasa por alto. En versiones anteriores de los 4 Fantásticos, el poder de Mr. Fantástico o bien se exageraba hasta el absurdo o directamente quedaba poco explorado. Acá, en cambio, se buscó un punto medio que diera tensión y realismo dentro del universo fantástico.

Otro dato interesante que reveló Pearson es que la batalla final contra Galactus iba a ser en el espacio, pero terminaron decidiendo que fuera en la Tierra para darle mayor impacto, con escenarios clásicos como el Empire State y el estadio de los Mets. Así la película conecta con ese Nueva York icónico que siempre acompañó a los 4 Fantásticos en los cómics, reforzando el sentido de pertenencia y la escala de la amenaza.

El drama humano que mandó a Los 4 Fantásticos a la cima

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos apuesta fuerte por mostrar el costo emocional de esta familia. Como contó Pearson, la idea de usar a su hijo como carnada contra Galactus "es lógica, pero también muy jodida". Entre proteger al planeta y al mismo tiempo tener que poner en riesgo a un ser querido le da a la historia una dimensión que no es común en las grandes producciones, donde a veces todo queda en la espectacularidad.

image
La película profundiza en el sacrificio familiar, usando al hijo como carnada contra Galactus, lo que añade dramatismo. Además, rompió récords de taquilla y ya planean una secuela.

En términos comerciales, la película ya superó los 385 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la más taquillera de la saga, por encima de las versiones anteriores de los 2000 y el reboot del 2015. Según datos de Box Office Mojo y reportes de Marvel, este récord confirma que la apuesta funcionó y que el público volvió a conectarse con esta familia de superhéroes que venía siendo subestimada durante años.

Para los fanáticos, hay buenas noticias: ya se está trabajando en una secuela y los 4 Fantásticos aparecerán en próximas películas de los Avengers, como Doomsday y Secret Wars. El tema ahora es mantener ese equilibrio entre la humanidad de los personajes y el despliegue de sus poderes, sin perder la esencia que los hizo un clásico del universo Marvel.

