Declararon persona no grata a un dirigente libertario en Santa Cruz: El motivo

Dirigente polémico con la comunidad LGBTQ+

El pronunciamiento legislativo también alude a los comentarios del dirigente sobre “ideología de género”, que los concejales calificaron como fomentadores de intolerancia y violencia simbólica contra la comunidad LGBTQ+.

En ese sentido, a fines del año pasado, Guzmán había sido duramente criticado por publicar en redes sociales una imagen de la bandera de la diversidad en llamas junto a la frase “En Argentina solo la celeste y blanca”.

Si bien el conflicto se originó en una pequeña localidad santacruceña, el caso pone de relieve el clima político polarizado que atraviesa la provincia y la confrontación entre el oficialismo local y las figuras emergentes de La Libertad Avanza. Guzmán, como principal referente libertario en Santa Cruz, ha convertido a YCRT en el eje de sus críticas, mientras el Concejo Deliberante responde con un mensaje político que busca marcar límites a su discurso.

