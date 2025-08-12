Argentina complicada entre YPF en la tormenta y Caputo / Bausili hacia la recesión

Martes 12/08 complicado: en lo externo, se conocerá un fallo sobre YPF que definirá si el Estado argentina recupera o no la iniciativa en una demanda tan millonaria como injusta (Burford / Eskenazi contra los ciudadanos). En lo local, Urgente24 ya advirtió que es inflacionaria la política de tasas de interés que aplican Caputo / Bausili, el equipo que nació en el JP Morgan y siguió en el Deutsche Bank, la mayor relación visible entre Mauricio Macri y Javier Milei. Ellos dicen que el dólar no genera impacto en los precios pero la tasa de interés para frenar el dólar aniquila el nivel de actividad además que aplicarlo a los costos provoca morosidad e inflación. Cuando se los observa a ambos, tan simpáticos y autosuficientes en sus visitas permanentes al stream Carajo, no se puede entender la hipocresía de su TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan) y la negación de la realidad.
Destructores japoneses llegan al puerto de Buenos Aires
Se trata del JS Kashima y JS Shimakaze de la Flotilla de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Ambas naves llegarán al Apostadero Naval Buenos Aires en el marco del Crucero de Instrucción 2025 que compartirán junto a personal de la Armada Argentina.
Al respecto, el sitio especializado Zona Militar adelantó que ambas naves estarán disponible para su recorrido por parte del público interesado. Eso se dará el próximo martes 19 de agosto, en una actividad conjunta con la Embajada de Japón en Buenos Aires.