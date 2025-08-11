Denuncian a Benjamin Netanyahu en los tribunales de Comodoro Py

Catalano, encolumnado en el kirchnerismo, es defensor de la causa palestina y días atrás se reunió con el encargado de Negocios de Palestina en el país, Riyad Alhalabi.

El dirigente gremial informó en sus redes sociales que el encuentro tuvo como objetivo "acercarle toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestro acompañamiento".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Catalano (@danielcatalano_)

"Las acciones de Netanyahu dan cuenta de que lo que quieren es exterminar al pueblo palestino, las banderas que levantan y su historia de lucha, violando así todos los derechos humanos. El primer ministro israelí es un criminal y junto a organismos de DDHH vamos a repudiar cualquier visita que haga a la Argentina", sostuvo en el mismo posteo.

"Tenemos que seguir contando y difundiendo lo que esta pasando en Palestina. Este genocidio tiene que parar. Toda nuestra solidaridad con aquellos hombres, mujeres, niños y niñas a quienes les están arrebatando la posibilidad de vivir en paz", agregó.

Más contenido de Urgente24

Malditas encuestas: Se le complica a Javier Milei el año electoral

Caso Ian Moche: Milei invoca "libertad de expresión", pero denuncia a periodistas

Los K inician otra ofensiva parlamentaria contra Milei: ATN, fondos para ciencia y comisión $Libra

Martín Menem tendría un romance con una modelo que fue pareja de Sebastián Ortega