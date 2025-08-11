Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, fue denunciado este lunes en los tribunales de Comodoro Py, en la Capital Federal. La presentación fue hecha por el secretario general de ATE porteña, Daniel 'Tano' Catalano, junto con la militante de la agrupación H.I.J.O.S Verónica Castelli.
OCUPACIÓN DE GAZA
Denuncian a Benjamin Netanyahu en los tribunales de Comodoro Py
La presentación contra el premier israelí fue hecha por el secretario general de ATE porteña, un defensor de la causa palestina.
El expediente fue caratulado como "averiguación de delito" y recayó por sorteo en el juzgado de Sebastián Casanello. La recepción de esta denuncia -independientemente de cómo avance- es posible gracias al principio de jurisdicción universal consagrado en la Constitución Nacional, que permite juicios por crímenes de derecho internacional público cometidos fuera de la Argentina.
Netanyahu, con quien Javier Milei está completamente alineado, anunció recientemente un plan para la ocupación de la ciudad de Gaza con el fin de la expulsión de la organización Hamás de todos los órganos de gobierno del territorio palestino, así como el desarme de sus milicias.
Por otro lado, la cadena Al-Jazeera reveló que dos corresponsales y tres camarógrafos del medio fueron asesinados tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Gaza el domingo, citando como fuente al director de un hospital.
Israel adujo que uno de los fallecidos, Al-Sharif, de 28 años y uno de los corresponsales más conocidos de la cadena, era terrorista.
Catalano, encolumnado en el kirchnerismo, es defensor de la causa palestina y días atrás se reunió con el encargado de Negocios de Palestina en el país, Riyad Alhalabi.
El dirigente gremial informó en sus redes sociales que el encuentro tuvo como objetivo "acercarle toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestro acompañamiento".
"Las acciones de Netanyahu dan cuenta de que lo que quieren es exterminar al pueblo palestino, las banderas que levantan y su historia de lucha, violando así todos los derechos humanos. El primer ministro israelí es un criminal y junto a organismos de DDHH vamos a repudiar cualquier visita que haga a la Argentina", sostuvo en el mismo posteo.
"Tenemos que seguir contando y difundiendo lo que esta pasando en Palestina. Este genocidio tiene que parar. Toda nuestra solidaridad con aquellos hombres, mujeres, niños y niñas a quienes les están arrebatando la posibilidad de vivir en paz", agregó.
