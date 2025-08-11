Kicillof sospecha: Intentos de hackeo, video 'fake', incidentes en canchas

“No teníamos problemas en la cancha de fútbol y en 5 estadios tuvimos peleas entre los mismos hinchas disputándose cuestiones personales“, lamentó Alonso. Tras confirmar que los clubes en cuestión fueron sancionados y que las personas involucradas tienen prohibido volver a las tribunas, el ministro también recordó que en 2023 suspendieron el acto de cierre de campaña “porque en una tarde tuvimos tres homicidios”.

Volviendo a los ciberataques, Alonso marcó que “lo importante es que prosperen estas denuncias con las investigaciones judiciales correspondientes”.

Manuel Adorni difundió un video fake de Axel Kicillof

El fin de semana pasado, Manuel Adorni difundió en su cuenta de X un video editado del gobernador bonaerense, que generó mucho repudio.

En el fragmento mal compaginado y sacado de contexto se escuchaba a Axel Kicillof decir que no tiene una propuesta alternativa a la del gobierno de Javier Milei. Rápidamente fue desmentido, pero, a pesar de eso, el propio presidente de la Nación lo compartió dándolo por cierto.

No es la primera vez que los libertarios difunden videos truchos en campaña electoral. Horas antes de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, habían publicado dos videos falsos generados con inteligencia artificial (IA) en los que Mauricio Macri y la primera candidata a legisladora por el PRO, Silvia Lospennato, anunciaban que retiraban la candidatura para apoyar a Manuel Adorni, el candidato de La Libertad Avanza. Obviamente, eran videos fake pero tuvieron muchísima viralización.

A propósito de este hecho, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que la utilización de videos apócrifos generados con inteligencia artificial para inducir al engaño durante los procesos electorales será tipificada como delito electoral, con penas que contemplan hasta dos años de prisión.

¿Le cabrá algún castigo al funcionario Manuel Adorni por difundir un video fake de Axel Kicillof?

