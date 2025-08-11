Trump despliega la Guardia Nacional y ordena expulsar a los "homeless"

Tras la orden de Trump de "internar" a los homeless, llega el despliegue en Washington

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 11 de agosto que pondrá al Departamento de Policía de Washington D.C. bajo control federal y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital para erradicar una “ola de anarquía”.

"Estoy desplegando la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, D. C. (...) Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios", declaró el mandatario desde la Casa Blanca, rodeado de funcionarios de su Gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la fiscal general, Pam Bondi.

Al respecto, especificó que se tratará del despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas del orden locales y federales.

image Trump | GENTILEZA DE IMAGEN FINANCIAL TIMES

"El Departamento de Policía Metropolitana y las autoridades federales recibirán apoyo en este esfuerzo, un esfuerzo realmente grande, con los 800 efectivos de la Guardia Nacional de D.C. que desplegaremos. Y muchos más, si es necesario, muchos más", sostuvo Trump.

Horas antes, a través de su red Truth Social, escribió que “las personas sin hogar tienen que mudarse INMEDIATAMENTE” de Washington DC, un preludio del anuncio que hizo en la conferencia de esta mañana.

image

Dicho anuncio del despliegue y los comentarios sobre la supuesta criminalidad en la capital estadounidense ocurren a tan sólo días de que firmara una orden ejecutiva destinada a sacar de la calle a las personas sin hogar, permitiendo a los estados trasladarlas a refugios o centros de rehabilitación.

La medida, titulada por la Casa Blanca como Poner fin al crimen y el desorden en las calles de Estados Unidos, exige a la fiscal general Pam Bondi que intente revocar los fallos legales que, según la administración Trump, dificultan que los estados obliguen a las personas sin hogar a ingresar en refugios y centros de rehabilitación de abuso de sustancias.

Embed Cuarta ola de epidemia de opioides en EEUU.

Las muertes por sobredosis de fentanilo pasaron de 235 en 2010 a 34.429 en 2021.



Ni la extradición de cien Ovidios podrá detener esta pesadilla llamada “sueño americano”.

Video via: RT pic.twitter.com/uHPIUaLEAs — Junia (@Miriam_Junne) September 16, 2023

Con tal medida, redirigirá los gastos federales para programas sin hogar, de acceso a viviendas a bajo costo, así como programas de lucha contra adicciones y centros de salud mental en medio de la crisis de fentanilo que se cobra 100 mil vidas estadounidenses al año.

"Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado", dijo el presidente, asegurando que la tasa de homicidios en Washington DC es más alta que en algunos "de los peores lugares del mundo". Sin embargo, las estadísticas señalan que la delincuencia en la capital del país alcanzó su nivel más bajo en 30 años, en 2024.

En ese sentido, Muriel Bowser, alcaldesa demócrata de Washington, reconoció el domingo que hubo un “aumento” en la delincuencia en 2023, pero dijo que hubo una fuerte caída en los últimos dos años. "No estamos experimentando un aumento de la delincuencia", dijo a MSNBC, añadiendo que estaba "preocupada" por la Guardia Nacional haciendo cumplir las leyes locales, dado que no era "su función principal".

