En el Cáucaso, Donald Trump hacia el Nobel de la Paz: Armenia y Azerbaiyán en paz

Paralelamente, USA firmó acuerdos bilaterales con ambos países para ampliar la cooperación en energía, comercio y tecnología —incluida inteligencia artificial—, y levantó restricciones militares a Azerbaiyán vigentes desde 1992. El mensaje es claro: Washington quiere convertirse en socio estratégico integral, no solo mediador de conflictos.

Impacto en el equilibrio regional

Para Armenia, el acercamiento a EE.UU. representa una oportunidad para diversificar alianzas y reducir su dependencia histórica de Rusia, especialmente tras la guerra de 2020. Para Azerbaiyán, implica consolidar su victoria territorial en Nagorno-Karabaj y proyectar su infraestructura hacia el oeste con aval internacional.

La exclusión de Moscú de la mesa de negociación es interpretada como un mensaje directo: Bakú y Ereván buscan un futuro político y económico fuera de la órbita rusa, lo que a mediano plazo podría desencadenar una reconfiguración de alianzas en toda la región del Cáucaso y Asia Central.

Camino a Alaska: Trump y Putin frente a frente

La cita de Trump con Putin, programada para el 15 de agosto en Alaska, se perfila como un encuentro en el que el acuerdo del Cáucaso estará inevitablemente sobre la mesa. Para Moscú, la mediación estadounidense en un área históricamente bajo su influencia es una afrenta diplomática; para Washington, es una demostración de capacidad de negociación y proyección de poder.

La reunión podría definir si el nuevo equilibrio en el Cáucaso se consolida como un hecho consumado o si Rusia intentará recuperar margen de maniobra, ya sea por vía diplomática o mediante presión regional indirecta.

La mirada transversal

En el tablero global, la firma del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la inminente reunión del 15 de agosto en Alaska no son hechos aislados, sino piezas de una misma estrategia, evalúan analistas internacionales ante la fuente.

Trump ha colocado a Estados Unidos como árbitro en un conflicto históricamente bajo control ruso, asegurando presencia física y estratégica en un corredor que une el Mar Caspio con el Mediterráneo a través del Cáucaso. En Alaska, frente a Putin, el presidente estadounidense buscará consolidar este avance como un hecho irreversible, presentándolo no solo como un triunfo diplomático, sino como la prueba de que Washington puede desplazar a Moscú incluso en su propio “patio trasero” geopolítico.

