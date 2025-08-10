Francella abrió la polémica antes del estreno de su filme: el caso coreano que le da la razón

Hace 10 años, en 2015, se registró uno de los meses más taquilleros con 9.615.574 de espectadores, el doble de asistentes que en 2025.

Entre los “tanques” actuales, no aparecieron (una vez más) las producciones argentas.

Lideró “Jurassic World: Renace” (1.404.731 entradas) seguida de “F1- La película” (535.260 espectadores) y tercera “Superman” (524.842 asistentes).

Completaron el “top five” filmes extranjeros: “Cómo entrenar a tu dragón” y “Los 4 Fantásticos".

Ninguna película argentina ingresó al top 10 mensual. La que más cerca estuvo fue la comedia “El novio de mamá” (con José María Listorti) en la posición 11 con 65.764 entradas.

image Una de las pocas películas argentinas con éxito en 2025: "El novio de mamá"

El caso de Corea del Sur: cantidad y calidad son posibles de unir

En pocos años, la música, los productos de TV y el cine coreano lograron hacerse globales.

Impulsados por plataformas internacionales, estallaron propuestas como “El Juego del Calamar”.

También, rompieron en 2012 los medidores de YouTube con videos musicales como Gangnam Style de Psy y los nuevos artistas del K-Pop (BTS y Black Pink).

Finalmente, lograron la excelencia máxima en el séptimo arte y se llevaron la principal estatuilla de Hollywood (Oscar al mejor filme del año) con una producción hablada en coreano: “Parásitos”.

A diferencia de lo que piensan los libertarios ("el mercado todo lo ordena") existió una planificación para el despegue y posterior explosión. Fue decisiva la creación de la Korea Creative Content Agency. KOCCA hizo una alianza inmediata con el Export-Import Bank of Korea y tomó al arte como un objeto de comercialización fuera de las fronteras nacionales.

¿Qué hace la agencia creada en 2009 como estatal pero que hoy se maneja de modo independiente?

Concretamente, provee préstamos a compañías pequeñas que producen productos culturales como programas de televisión, películas, video clips, video juegos o caricaturas.

El criterio no es subjetivo a la hora de entregar los dineros: se premia a quienes logran masividad, por encima de cualquier tipo de prejuicio ideológico.

Con las plataformas desparecieron los límites y, gracias al apoyo del estado y los bancos, las compañías productoras encontraron más libertad para escribir los shows. Le dan la oportunidad de continuar escribiendo sus trabajos y pulir su talento sin tener que preocuparse por la parte financiera. Los ayudan a crecer.

La entidad considera que ahora los espectadores pueden ver programas y series de televisión coreanos en cualquier lugar del mundo y por eso abrió ya oficinas en español en la península ibérica y en las capitales de casi toda Latinoamérica, incluida Buenos Aires.

image Corea del Sur logró un imposible: un filme hablado en un idioma diferente al inglés (Parásitos) se llevó el Oscar a Mejor Película del año

Paradoja: Corea del Sur valora el talento de Argentina y se ofrece a ser nuestro vehículo

En el pasado reciente, han sido capaces de crear marcas globales muy exitosas como la electrónica Samsung y las fábricas de rodados Hyundai o KIA.

El gobierno surcoreano se embarcó en un proceso desregulatorio que permitió una gran inversión en infraestructura y talentos, convirtiéndose en la semilla del éxito de los contenidos y artistas coreanos modernos. Corea ahora es considerada gracias al nuevo enfoque como alegre, activa, dinámica y trabajadora.

Tienen también un premio nobel de Literatura (Han Kang) pero saben que el Estado no puede crear contenidos aunque puede ayudar al desarrollo del talento local.

image Kocca abrió oficinas en Argentina: creen que pueden llevar el talento local a niveles planetarios

Desde KOCCA de Buenos Aires sostienen:

Argentina tiene talento para acercarse al mercado asiático, que tiene mucha población y cuya economía crece muy rápidamente. Es una población está ansiosa por disfrutar de nuevos contenidos culturales. Si los empresarios latinoamericanos están interesados, esperamos que recurran a Corea por nuestra experiencia de hacer negocios en ese gran continente.

Ellos “la ven” y nos aconsejan mientras nosotros seguimos discutiendo de manera cíclica sobre el rol del Estado en la promoción de las artes.