Es cierto, Argentina parece Kosovo: la economía crece en cifras, se estanca en la realidad

Él lo llama un crecimiento en el papel.

"En comparación con la UE-27 (con un promedio de 39,680 euros), solo estamos en el 16% de su nivel. En otras palabras, vivimos un 84% (o aproximadamente 5,5 veces) más pobres que el ciudadano medio de la UE".

"Conclusión: La economía de Kosovo crece en cifras, pero no en términos reales. El consumo se ve impulsado por la diáspora y el crédito, no por la producción y las exportaciones. Si seguimos así, siempre tendremos cifras de las que presumir y ciudadanos que apenas llegarán a fin de mes.".

El texto completo de Koci fue consultarse aquí.

Argentina

Luego de que cada semana, desde el stream Carajo, el ministro el ministro Luis Caputo menciona lo bien que le va a la economia argentina, llega la hora de la realidad.

Informe de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa): "En julio, las ventas minoristas pymes marcaron un retroceso en la medición interanual con una baja del 2% a precios constantes. Comparado con el mes anterior, el descenso fue aún más marcado, con una disminución del 5,7%. Por otra parte, en lo que va del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado."

Así se ratifica la sospecha de que la economia se está ralentizando. La actividad se queda sin disparadores. La inflación tendría un comportamiento en U, y entonces, para intentar limitar el rebote, se provocan condiciones, comenzando por la elevada tasa de interés en pesos, que frenan la actividad.

Respecto a la economía de los comercios, el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirmó que empeoró.

De acuerdo con el Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por CAME se registraron variaciones puntuales en el movimiento comercial vinculadas al cobro del aguinaldo y el turismo por las vacaciones de invierno, aunque sin alterar la tendencia general.

came julio

De los 7 sectores relevados, solo 3 registraron variaciones interanuales positivas.

“Perfumería”, con un 1,8%;

“Farmacia” (0,9%); y

“Alimentos y bebidas” (0,4%).

Pero 4 rubros presentaron caídas:

“Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-6,7%),

“Textil e indumentaria” (-5,1%),

“Calzado y marroquinería” (-2,5%) y

“Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-1,9%).

Durante julio, las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos. Para sostener la actividad, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online. Las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto. Durante julio, las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos. Para sostener la actividad, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online. Las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto.

