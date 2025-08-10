Gol de Barracas Central y escándalo por las groseras líneas que trazó el VAR

Barracas Central venció a Aldosivi por 3 a 1, en la jornada de domingo de la fecha 4 del Torneo Clausura. El partido, jugado en la cancha del Guapo, estuvo marcado por un polémico gol del conjunto local. La controversia surgió, además, porque la jugada fue revisada y validada por el VAR.
Barracas Central le ganó a Aldosivi por 3 a 1 con un gol que levantó repudio. Había offside, pero el VAR trazó líneas incorrectas para validarlo.
Barracas Central volvió a quedar en el centro de la polémica este domingo. Luis Lobo Medina, también. Es que el tucumano era quien estaba encargado del VAR para el encuentro que disputaron el Guapo y el Tiburón. La victoria, más allá de lo contundente del resultado, estuvo mediada por el sospechoso primer gol de Barracas Central.
Fue el primer tanto. El que abrió el partido. Lo hizo Bruera, al minuto 28 del primer tiempo. El delantero la empujó abajo del arco tras un centro de Rodrigo Insúa. Luego vendrían los gritos de Morales a los 48´y de Bruera nuevamente a los 58´. Para Aldosivi descontó Serrago a los 50´.
Pero el primer gol de Bruera, que cambió el curso del partido, quedó envuelto en una controversia de dimensiones galácticas. Luego de empujarla a la red, la defensa de Aldosivi reclamó offside del delantero. Estaba en lo cierto, efectivamente se encontraba en posición adelantada.
VIDEO: el VAR que le convalidaron a Barracas Central por una línea del offside mal trazada
Lo llamativo vino después. El VAR revisó la jugada y no detectó ninguna posición antirreglamentaria, por lo que no dio aviso al árbitro del cotejo, Darío Herrera. En la cabina estaba Luis Lobo Medina como asistente principal del VAR, y Mariano Ascenzi como asistente en el AVAR (este último, un rol que respalda y colabora con el asistente principal).
Efectivamente, ni Lobo Medina ni Ascenzi detectaron ningún offside porque trazaron mal las líneas. El burdo error no quedó en la intimidad de la cabina, sino que luego la transmisión oficial del partido lo puso en pantalla.
Ahí podía verse con claridad el grosero error para colocar las líneas. Tal como habían sido puestas por el VAR, el jugador de Barracas Central parecía estar habilitado. Eso significaba que el último futbolista de Aldosivi lo habilitaba con alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, es posible observar con nitidez que la línea fue trazada lejos del pie del defensor de Tiburón.
Tampoco coincide con la línea de la pelota, línea que por reglamento no puede superar ningún jugador.
No es la primera controversia en la que se encuentra envuelta Luis Lobo Medina por un partido de Barracas Central. El árbitro, que ya lo dirigió en varias oportunidades, fue protagonista de burdas decisiones arbitrales en jugadas que favorecieron claramente al equipo del Chiqui Tapia.
A principios de este año, Medina fue apuntado por su performance en un encuentro entre el Guapo y Banfield.