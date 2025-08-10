Gol de Barracas Central y escándalo por las groseras líneas que trazó el VAR

Efectivamente, ni Lobo Medina ni Ascenzi detectaron ningún offside porque trazaron mal las líneas. El burdo error no quedó en la intimidad de la cabina, sino que luego la transmisión oficial del partido lo puso en pantalla.

image Luis Lobo Medina

Ahí podía verse con claridad el grosero error para colocar las líneas. Tal como habían sido puestas por el VAR, el jugador de Barracas Central parecía estar habilitado. Eso significaba que el último futbolista de Aldosivi lo habilitaba con alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, es posible observar con nitidez que la línea fue trazada lejos del pie del defensor de Tiburón.

Tampoco coincide con la línea de la pelota, línea que por reglamento no puede superar ningún jugador.

No es la primera controversia en la que se encuentra envuelta Luis Lobo Medina por un partido de Barracas Central. El árbitro, que ya lo dirigió en varias oportunidades, fue protagonista de burdas decisiones arbitrales en jugadas que favorecieron claramente al equipo del Chiqui Tapia.

A principios de este año, Medina fue apuntado por su performance en un encuentro entre el Guapo y Banfield.

