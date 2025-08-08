Boca sigue con el movimiento de mercado y se está sacando de encima todo lo que no le sirve, el problema es lo que le está costando económicamente, ya que para que se vaya Marcos Rojo tuvieron que pagarle el sueldo hasta diciembre. O sea, cobrará el sueldo de Boca y Racing (su próximo equipo) por los próximos 5 meses. Ahora Boca quiere rescindirle a Cristian Lema, pero al menor costo posible.
SIGUE LA ESCOBA
Boca: El jugador que seguirá los pasos de Marcos Rojo
Boca empezó a pasar la escoba y ya se sacó de encima a Marcos Rojo (ahora será problema de Racing), y otro jugador seguirá sus pasos, rescindirá contrato.
Cristian Lema seguirá los pasos de Rojo, se va de Boca
Boca Juniors acaba de sacarse de encima a Marcos Rojo, pero eso le costó caro, literalmente, ya que le tuvo que pagar hasta el último peso del contrato, que era diciembre de 2025. Ahora con este antecedente hay otro jugador que buscará irse, y Boca también quiere que se vaya, pero este antecedente de Rojo no le sirve a Boca.
Ese jugador es Cristian Lema, el defensor no juega desde octubre de 2024, cuando sufrió una lesión grave que lo marginó de las canchas. Luego de su recuperación no volvió a tener minutos con ningún otro entrenador que pasó por el “Xeneize”. Este antecedente no le suma al jugador, pero Boca está más desesperado por que se vaya del club, al igual que Rojo y como quieren hacer con Saracchi, los tres apuntados por la dirigencia.
En el mercado de pases pasado Cristian Lema tenía todo arreglado con Belgrano, pero debía salir libre, entonces el jugador ofreció solo cobrar hasta el último día trabajado (no todo el contrato como Rojo), a cambio de irse libre Boca no aceptó. Como creyó que Belgrano lo compraría dejó pasar el tiempo y cuando vio que no lo vendería le hizo el mismo ofrecimiento a Lema, pero esta vez el jugador no aceptó, ya que el libro de pases cerraba en unos días y no conseguiría equipo.
Ahora dadas como están las cosas hay dos opciones por lo que pudimos saber. Como ahora el que tiene más interés en que se vaya es Boca, lo más probable es que se vaya con las mismas condiciones que Marcos Rojo, cobrando todo el contrato. Pero si Boca no quiere esto, podría negociar con la edad del jugador, ya que con 35 años no le queda mucha carrera, y menos tiempo por perder, y como al jugador no le conviene la segunda opción (quedarse separado del plantel cobrando, pero no jugando ni entrenando con el primer equipo), entonces puede que lleguen a un acuerdo que les convenga a ambos.
Pasando en limpio, hasta el momento o se va como Rojo cobrando todo, o se queda sin jugar, pero cobrando hasta diciembre y se va libre a fin de año. Lo cierto que este es el segundo jugador que tiene Boca como objetivo para sacarse de encima, el que queda es Saracchi, pero se complica si no llega una oferta por el jugador.
