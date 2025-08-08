urgente24
GOLAZO24 Boca > Marcos Rojo > Cristian Lema

SIGUE LA ESCOBA

Boca: El jugador que seguirá los pasos de Marcos Rojo

Boca empezó a pasar la escoba y ya se sacó de encima a Marcos Rojo (ahora será problema de Racing), y otro jugador seguirá sus pasos, rescindirá contrato.

08 de agosto de 2025 - 18:03
Cristian Lema no volverá a vestir la camiseta de Boca.

Cristian Lema no volverá a vestir la camiseta de Boca.

image

Cristian Lema seguirá los pasos de Rojo, se va de Boca

Boca Juniors acaba de sacarse de encima a Marcos Rojo, pero eso le costó caro, literalmente, ya que le tuvo que pagar hasta el último peso del contrato, que era diciembre de 2025. Ahora con este antecedente hay otro jugador que buscará irse, y Boca también quiere que se vaya, pero este antecedente de Rojo no le sirve a Boca.

Ese jugador es Cristian Lema, el defensor no juega desde octubre de 2024, cuando sufrió una lesión grave que lo marginó de las canchas. Luego de su recuperación no volvió a tener minutos con ningún otro entrenador que pasó por el “Xeneize”. Este antecedente no le suma al jugador, pero Boca está más desesperado por que se vaya del club, al igual que Rojo y como quieren hacer con Saracchi, los tres apuntados por la dirigencia.

Seguir leyendo

En el mercado de pases pasado Cristian Lema tenía todo arreglado con Belgrano, pero debía salir libre, entonces el jugador ofreció solo cobrar hasta el último día trabajado (no todo el contrato como Rojo), a cambio de irse libre Boca no aceptó. Como creyó que Belgrano lo compraría dejó pasar el tiempo y cuando vio que no lo vendería le hizo el mismo ofrecimiento a Lema, pero esta vez el jugador no aceptó, ya que el libro de pases cerraba en unos días y no conseguiría equipo.

Ahora dadas como están las cosas hay dos opciones por lo que pudimos saber. Como ahora el que tiene más interés en que se vaya es Boca, lo más probable es que se vaya con las mismas condiciones que Marcos Rojo, cobrando todo el contrato. Pero si Boca no quiere esto, podría negociar con la edad del jugador, ya que con 35 años no le queda mucha carrera, y menos tiempo por perder, y como al jugador no le conviene la segunda opción (quedarse separado del plantel cobrando, pero no jugando ni entrenando con el primer equipo), entonces puede que lleguen a un acuerdo que les convenga a ambos.

Pasando en limpio, hasta el momento o se va como Rojo cobrando todo, o se queda sin jugar, pero cobrando hasta diciembre y se va libre a fin de año. Lo cierto que este es el segundo jugador que tiene Boca como objetivo para sacarse de encima, el que queda es Saracchi, pero se complica si no llega una oferta por el jugador.

+ de Golazo24

Leagues Cup: El Inter de Miami Messi se medirá con Tigres de Angelito Correa en cuartos

Acuerdo para que Alejandro Garnacho se vaya del Manchester United

Polémica declaración de Guillermo Barros Schelotto (Vélez) sobre Exequiel Zeballos

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES