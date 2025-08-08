Boca: El jugador que seguirá los pasos de Marcos Rojo

Ahora dadas como están las cosas hay dos opciones por lo que pudimos saber. Como ahora el que tiene más interés en que se vaya es Boca, lo más probable es que se vaya con las mismas condiciones que Marcos Rojo, cobrando todo el contrato. Pero si Boca no quiere esto, podría negociar con la edad del jugador, ya que con 35 años no le queda mucha carrera, y menos tiempo por perder, y como al jugador no le conviene la segunda opción (quedarse separado del plantel cobrando, pero no jugando ni entrenando con el primer equipo), entonces puede que lleguen a un acuerdo que les convenga a ambos.