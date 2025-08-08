Bomba en Boca: el polémico entrenador que habría recibido un llamado, según La Red

Es decir, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta, según lo que dice el periodista:

En el Xeneize estarían buscando entrenador

Russo podría continuar en el club de la Ribera, pero en el puesto de Manager.

Luaces, fue uno de los primeros periodistas en afirmar y sostener que Maximiliano Salas fue contactado por Gallardo para jugar en River Plate.

Esto no quiere decir necesariamente que Damonte vaya a ser el entrenador de Boca ni mucho menos, pero simplemente cabe aclarar que el periodista tiene algún pergamino con este tipo de primicias.

image

Miguel Ángel Russo, ¿sigue después de Racing?

Todo el mundo Boca está pendiente de lo que pueda pasar con Miguel Ángel Russo luego del partido ante Racing que se disputará mañana sábado 9 de agosto desde las 16:30 horas en la Bombonera.

Algunos llegaron a confirmar que luego del partido ante la Academia, Miguelo dejaría ser el entrenador, pero es algo que no está confirmado ni mucho menos.

Por otro lado, hay expectativa con lo que pueda hacer Juan Román Riquelme respecto al post disolución del Consejo de Fútbol.

Embed

Algunos nombres que suenan para ser Director Deportivo son: Carlos Nvarro Montoya o el Beto Márcico, pero ojo con esta posibilidad de que Russo continúe vinculado al club pero desde ese rol.

Se vienen días movidos en el club de la Ribera.

+ EN GOLAZO 24

El caso Augusto Melo en Corinthians deja en evidencia a San Lorenzo y Marcelo Moretti

Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia

Julio Lopardo apuró a Marcelo Moretti: "Es interminable y no hace bien"

Boca rescindió el contrato de Marcos Rojo de común acuerdo

Barcelona tomó la decisión más fuerte: le sacó la capitanía a Ter Stegen

San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón jugó con un compromiso conmovedor