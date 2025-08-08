El partido de Boca Juniors ante Racing Club es trascendental por distintos motivos. El Xeneize necesita levantar el ánimo y en Radio La Red dieron a conocer el nombre de un entrenador que habría sido contactado por el club de la Ribera. ¿Qué pasará con Miguel Ángel Russo?
¿SE VA RUSSO?
Bomba en Boca: el polémico entrenador que habría recibido un llamado, según La Red
Ya son varios los nombres de entrenadores que comienzan a barajarse ante una posible salida de Miguel Ángel Russo de Boca. Ojo con lo que dicen en La Red.
El ex entrenador de San Lorenzo de Almagro es uno de los posibles fusibles de Juan Román Riquelme, que ya disolvió el Consejo de Fútbol y se deshizo del contrato de Marcos Rojo que iba hasta diciembre de este año.
El entrenador que habría llamado Boca según La Red
El periodista Nicolás Luaces, que trabaja en Radio La Red y AZZ de Flavio Azzaro, avisó en la noche del jueves 7 de agosto que iba a anunciar un DT que habría sido llamado desde Boca Juniors.
"Se van a llevar una sorpresa muy grande", aseguró el periodista y realmente, es bastante asombroso el nombre mencionado.
En el programa Aca Hay Buen Fútbol, que conduce Fernando Mancini, Luaces dijo: "Tengo una bomba para contar del mundo Boca. La dirigencia de Boca en los últimos días, se comunicó de manera oficial para preguntarle condiciones (simplemente para saber) a Israel Damonte. Está en la carpeta de Boca para ser el nuevo Técnico del Xeneize si es que Miguel Ángel Russo ocupa el puesto de Manager. No estoy diciendo que va a ser el DT, sino que preguntaron condiciones".
Es decir, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta, según lo que dice el periodista:
- En el Xeneize estarían buscando entrenador
- Russo podría continuar en el club de la Ribera, pero en el puesto de Manager.
Luaces, fue uno de los primeros periodistas en afirmar y sostener que Maximiliano Salas fue contactado por Gallardo para jugar en River Plate.
Esto no quiere decir necesariamente que Damonte vaya a ser el entrenador de Boca ni mucho menos, pero simplemente cabe aclarar que el periodista tiene algún pergamino con este tipo de primicias.
Miguel Ángel Russo, ¿sigue después de Racing?
Todo el mundo Boca está pendiente de lo que pueda pasar con Miguel Ángel Russo luego del partido ante Racing que se disputará mañana sábado 9 de agosto desde las 16:30 horas en la Bombonera.
Algunos llegaron a confirmar que luego del partido ante la Academia, Miguelo dejaría ser el entrenador, pero es algo que no está confirmado ni mucho menos.
Por otro lado, hay expectativa con lo que pueda hacer Juan Román Riquelme respecto al post disolución del Consejo de Fútbol.
Algunos nombres que suenan para ser Director Deportivo son: Carlos Nvarro Montoya o el Beto Márcico, pero ojo con esta posibilidad de que Russo continúe vinculado al club pero desde ese rol.
Se vienen días movidos en el club de la Ribera.
