Boca recibirá en La Bombonera a Racing el sábado (9/8) a las 16:30hs por la fecha 4 del Torneo Clausura. Con toda la crisis que hay en el “Xeneize” sin dudas este será el partido de la fecha, para agregarle condimento, Marcos Rojo acaba de rescindir con Boca para irse a Racing, pero no jugará.
Boca-Racing: Hora, TV, formaciones, y todo lo que tenés que saber de la previa
Boca y Racing protagonizarán el partido más importante de la fecha, con el morbo del pase de Marcos Rojo a Racing (se fue libre) pero que no jugará.
Boca-Racing y toda la previa del partido de la fecha
Lo de Boca es de público conocimiento, pasaron tantas cosas en la semana que no se podrían contar todas en una sola nota, pero lo más importante fue la disolución del Consejo del Fútbol, con la renuncia de Serna y Cascini incluida, la ida de Marcos Rojo, la búsqueda de un Manager por parte del Riquelme y la posible salida de Russo luego de Racing. Son muchas cosas, y no son todas.
En estas condiciones es imposible que el lado futbolístico esté bien, al contrario, Boca lleva la peor racha de partidos sin ganar de su historia, suma 11 encuentros sin triunfos, y encima su entrenador, Miguel Ángel Russo, que llegó hace 8 partidos y todavía no ganó, está en la cuerda floja y parece que se va después del partido con “La Academia”. Todo esto es un gran combo negativo para el “Xeneize”.
La posible formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
En la vereda del frente está Racing Club, equipo totalmente diferente, que tiene una forma de juego y una identidad que logró darle Gustavo Costas a base de sacrificio y de creer, si señoras y señores, creer que se puede, y pudo, logró un título internacional para Racing luego de casi 3 décadas. Ahora el equipo sueña con la Copa Libertadores, su as de espadas, “Maravilla” Martínez.
Debido a que no está con la cabeza 100% en este partido jugará con un mix de titulares y suplentes, pero el recién llegado Marcos Rojo no jugará, sería mucho morbo si a pocos días de irse de Boca vuelve con la camiseta de Racing.
Racing tiene la cabeza puesta en Peñarol de Montevideo, equipo al que enfrentará en octavos de final de Copa Libertadores, y esa llave comenzará la próxima semana en Uruguay con el partido de ida, luego jugarán una semana después en Avellaneda.
La posible formación de Racing será: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara
Boca y Racing se verán las caras en La Bombonera por la fecha 4 de la zona “A” del Torneo Clausura a las 16:30hs de nuestro país bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez. El partido se podrá ver por ESPN Premium.
