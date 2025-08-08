Boca-Racing: Hora, TV, formaciones, y todo lo que tenés que saber de la previa

image

Debido a que no está con la cabeza 100% en este partido jugará con un mix de titulares y suplentes, pero el recién llegado Marcos Rojo no jugará, sería mucho morbo si a pocos días de irse de Boca vuelve con la camiseta de Racing.

Racing tiene la cabeza puesta en Peñarol de Montevideo, equipo al que enfrentará en octavos de final de Copa Libertadores, y esa llave comenzará la próxima semana en Uruguay con el partido de ida, luego jugarán una semana después en Avellaneda.

La posible formación de Racing será: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara

Boca y Racing se verán las caras en La Bombonera por la fecha 4 de la zona “A” del Torneo Clausura a las 16:30hs de nuestro país bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez. El partido se podrá ver por ESPN Premium.

+ de Golazo24

ESPN se desdijo y Marcos Rojo es nuevo jugador de Racing Club

Boca: El jugador que seguirá los pasos de Marcos Rojo

Leagues Cup: El Inter de Miami Messi se medirá con Tigres de Angelito Correa en cuartos