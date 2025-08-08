Amarga despedida de Chicho Serna y su versión del "paso al costado"

En el cierre de la carta, “con lágrimas en los ojos”, dejó la puerta abierta para un regreso pero ahora como hincha: “Deseo de corazón que el futuro vaya muy bien y seguramente nos volveremos a encontrar, esta vez en las tribunas, alentando al más grande del mundo. Hasta siempre. ¡Los quiero mucho!”.

AMARGADESPEDIDADECHICHOSERNAYSUVERSIONDELPASOALCOSTADOFOTO3 Mauricio Chicho Serna publicó una emotiva carta tras su salida de Boca luego de la disolución del Consejo de Fútbol: “Di todo y no fue suficiente”.

El Consejo de Fútbol ya es historia: Riquelme se quedó con Delgado y piensa en el nuevo proyecto

Juan Román Riquelme detonó en la mañana de este último miércoles 06/08 el Consejo de Fútbol aunque rescató a Marcelo Delgado para el nuevo proyecto deportivo de Boca, analiza los nombres de Carlos Bianchi, Carlos Fernando Navarro Montoya, José Pékerman, Alberto Márcico y Cristián Traverso para la futura Secretaría Técnica.

Hay que mencionar que Riquelme aceptó las renuncias de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini, confirmó al “Chelo” Delgado en su cargo. Ahora, el presidente y Marcelo Delgado buscarán un nombre para encabezar el nuevo proyecto futbolístico del club, que atraviesa una de las peores crisis deportivas de su historia.

El nuevo proyecto de Riquelme y los candidatos para ocupar los futuros cargos

Carlos Bianchi: el “Virrey” tiene 76 años y está retirado de la dirección técnica. Su relación con Riquelme siempre fue cercana y es uno de los hombres más valorados por el presidente.

Su posible regreso representaría un golpe de efecto para la institución. Sin embargo, desde su entorno aseguran que es muy poco probable que retome alguna función profesional en este momento de su vida.

Carlos Fernando “Mono” Navarro Montoya: el exarquero, que fue coordinador de las inferiores durante el inicio de la gestión Riquelme, se alejó del club para dirigir en el ascenso español y este año tuvo una breve experiencia como DT en Santamarina de Tandil. Está esperando el llamado de Boca, dispuesto a aceptar, según pudo averiguar TN.

Alberto “Beto” Márcico: ídolo indiscutido del club, también mantiene una relación cercana con Riquelme, quien lo invitó en más de una ocasión a ver los partidos desde su palco.

José Pékerman: Con 75 años, su última experiencia en la selección de Venezuela en 2022, después de su histórico ciclo con Colombia. Quienes lo rodean aseguran que está abierto a escuchar un proyecto interesante, ya sea como entrenador o manager.

Cristian Traverso: Fue campeón con Boca y cercano a Román durante su época de futbolista. Sin embargo, aparece más atrás, con menos chances. Si bien su nombre circuló en las primeras conversaciones, fuentes cercanas aseguran que, por motivos personales, no aceptaría la propuesta.

¿Qué pasará con Miguel Ángel Russo si Boca pierde con Racing?

Si bien Russo aseguró estar bien y con fuerzas, en las últimas horas trascendió que una derrota el sábado ante el equipo de Gustavo Costas provocará el cambio de entrenador en Boca.

El resultado del sábado podría alargar la agonía de Russo al frente del equipo porque la decisión de reemplazarlo está firme. Inclusive un empate con Racing podría provocar su salida.

Boca y Frank Fabra: la gente enojada

La relación entre Frank Fabra y los hinchas de Boca lleva tiempo rota. Sus actuaciones irregulares, algunos errores determinantes y la falta de autocrítica lo convirtieron en uno de los jugadores más resistidos del plantel en los últimos años. Sin embargo, este martes, Miguel Ángel Russo confirmó que el lateral colombiano seguirá en el club y que tendrá minutos en este nuevo ciclo que arrancó de la peor manera y todavía no consiguió un triunfo.

“Hablé con él y tuvo ofertas, pero dijo que quiere quedarse en Boca. Se va recuperando y de a poco recupera su nivel”, expresó el entrenador en diálogo con TyC Sports, echando por tierra cualquier rumor sobre una posible salida en este mercado.

La decisión no cayó bien en gran parte de la hinchada, que en redes sociales volvió a mostrar su descontento por la continuidad de un jugador al que consideran “ciclo cumplido”. El malestar se hizo sentir con comentarios críticos, cuestionando que no se haya apostado por otro perfil o por juveniles surgidos del club.

No para el bocabaret: Russo indultará a Carlos Palacios para Racing y pone en juego su puesto

Miguel Ángel Russo tomó una decisión muy arriesgada en el plantel de Boca debido a que decidió incluir al chileno Carlos Palacios de cara al partido de este sábado (09/08) en “La Bombonera” ante Racing que corresponde a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Lo cierto es que el volante trasandino no juega desde hace algunas semanas y la determinación del experimentado DT puede ser clave para lo que viene.

El presente de Carlos Palacios en Boca

La última vez que Palacios pisó el verde césped fue en el empate 1 a 1 ante Unión de Santa Fe por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 y no estuvo en las derrotas tanto contra Huracán como ante Atlético Tucumán. La razón oficial fue una tendinitis, pero también sufrió el “castigo” del propio técnico por el faltazo al día siguiente de su cumpleaños. Ahora, todo indica que el mediocampista con pasado en Colo Colo tendrá revancha ante la “Academia” de Gustavo Costas, aunque todo dependerá del entrenador.

Carlos Palacios vuelve a tener lugar en Boca vs. Racing por decisión de Russo

Si bien no está definido el 11 que saldrá al campo de juego de “La Bombonera” para enfrentar al equipo de Avellaneda, lo cierto es que el nacido en Renca se perfila para regresar. Aunque puede llegar a ser titular, también existe la posibilidad de que ocupe un lugar en el banco de suplentes y sume unos pocos minutos en dicho encuentro en el que Boca intentará cortar la racha más larga sin victorias de su historia. Es un partido por demás importante no sólo para el futuro del DT, sino también por el presente adverso que afecta al elenco de La Ribera.

Cabe destacar que Ayrton Costa también se entrenó a la par de sus compañeros este lunes 4 de agosto y es un firme candidato a volver al equipo contra Racing. El exhombre de Independiente fue de lo mejor en el Mundial de Clubes en Estados Unidos y regresó a las prácticas tras recuperarse de un desgarro que lo mantuvo afuera de las canchas por varios encuentros. Si bien también dependerá de Russo incluirlo, se perfila para estar desde el arranque.

Carlos Palacios volvió a la vida nocturna tras ser castigado

Carlos Palacios volvió a generar polémica este último fin de semana tras ser visto en el local bailable Cocodrilo tras ser sancionado en Boca por indisciplina mientras atraviesa una tendinitis que lo tiene marginado de las canchas.

Este nuevo episodio fue denunciado por el periodista deportivo Pablo Carrozza, desde su cuenta de Instagram (@pablocarrozza), quien aseguró que el chileno fue visto en un conocido cabaret porteño, llamado Cocodrilo. Carrozza hace rato viene denunciando temas sobre el duro momento que atraviesa Boca, tanto en lo deportivo como institucional.

¿Qué fue lo que reveló Pablo Carrozza sobre Carlos Palacios?

En su cuenta de Instagram, Pablo Carrozza reveló de manera contundente: “Anoche, el chileno Palacios en Cocodrilo. Boca es una joda”.

Carlos Palacios llegó tardísimo al entrenamiento y se agota la paciencia de Riquelme

Carlos Palacios llegó tardísimo al entrenamiento vespertino de Boca y a la charla del técnico Miguel Ángel Russo con el plantel tras la caída ante Huracán 0-1 y se agota la paciencia del presidente “Xeneize”, Juan Román Riquelme.

El chileno, que comenzó siendo una fija y que poco a poco va perdiendo su propio terreno, llegó tarde al entrenamiento vespertino y fue el último en sumar a las prácticas y la charla del cuerpo técnico con el plantel.

Carlos Palacios cometió otro acto de indisciplina y Boca pierde la paciencia

La situación vuelve a causar malestar en el “Xeneize” que comenzaron a artarse de estos actos del chileno, cuya estadía en Boca podría comenzar a cortarse, al menos con Russo como DT.

Esta situación, que molestó al cuerpo técnico por el momento que vive el equipo, se suma a una cantidad de otros hechos que fueron sancionados y ya son repudiados por el simpatizante, que en el último partido en La Bombonera lo insultó y silbó al salir del campo de juego.

El polémico historial de Carlos Palacios

A fines de marzo de 2025, Palacios no se presentó al primer entrenamiento de la semana tras regresar de un permiso por fecha FIFA en Chile.

Semanas previas a ausentarse a dicho entrenamiento, se había infiltrado en la barrabrava de Colo-Colo, en un episodio que también molestó en Boca.

Post derrota en el Superclásico, en otro partido en el que no gravitó, se fue a Chile en el día libre que le dio Fernando Gago al plantel.

A principios de junio, Carlos Palacios estuvo envuelto en otro turbulento momento mientras conducía se grababa en un vivo de Instagram conduciendo su auto y los hinchas de Boca lo cruzaron por “estar de joda”.

Una más de Palacios y el auto: dio una entrevista para el canal oficial de Colo-Colo en la que dijo, entre otras cosas, que se le exige mucho a él en lo personal.

Ricardo Gareca la vio: su advertencia a Carlos Palacios

Días atrás, en un mano a mano con DSports Radio, el ex entrenador de la Selección de Chile y futbolista de Boca Juniors, Ricardo Gareca, advirtió a Carlos Palacios Núñez, a quien dirigió en el combinado nacional.

“Estos equipos no te esperan, directamente te echan”, indicando que la presión y la exigencia en el Xeneize no es la misma que en otros equipos.

Y sumó: “Las instituciones como Boca te exigen muchas cosas más aparte del talento y la técnica”, remarcó el Tigre, quien se formó en las inferiores xeneizes y disputó un total de 183 partidos con la azul y amarilla, en los que metió 83 goles.

De todos modos, Gareca reconoció que el atacante ex Colo-Colo es “un chico muy talentoso” y “de selección”.

Carlos Palacios hizo la fácil: se la agarró con Martín Arévalo

En la noche del martes 22 de julio, luego de haber sido borrado de la convocatoria de Boca para el partido ante Atlético Tucumán por una supuesta tendinitis (todo esto en potencial porque suena más a una coartada que a otra cosa) publicó un extenso texto en una Instagram Storie.

En ella, Palacios se despachó contra el periodismo argentino y chileno y le dio duro a Martín Arévalo, reportero muy repudiado entre los hinchas xeneizes en el último tiempo.

“¿Que buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?”, comenzó el texto de la publicación en sus historias, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y continuó: “Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial [de Clubes], lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva”.

Se lee en el texto, a su vez: “El viernes jugamos [contra Unión de Sfe.], el sábado entrené, el domingo entrené, ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”.

En la misma línea, el ex Colo-Colo se expidió acerca de dichos rumores de que llegó borracho al entrenamiento de Boca luego de su cumpleaños, festejado el pasado sábado 19 de julio. “Periodistas como Martín Arévalo, que con tanta facilidad dice que llegué en 'mal estado' y me dijeron que ni entrené. Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias”.

El futbolista también fue contra Marcelo Palacios, conductor de TyC Sports: “El conductor Marcelo Palacios que habla con tanta liviandad de la salud mental de los deportistas y 30'' después dice que "deberían sacrificarlo a Carlos Palacios”.

A su vez, le dejó un mensaje a los hinchas dando a entender que reconoce su bajo nivel: “¿Qué me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí, soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocritico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más”.

La respuesta de Martín Arévalo a Carlos Palacios

Horas después de que Palacios publique su comunicado, Martín Arévalo le contestó en el programa ESPN F10, donde es panelista. “Palacios me mencionó a mí en el posteo y voy a ratificar la información que di. Ayer dijimos que Ander Herrera se lesionó 5 veces, pero es un ejemplo de profesional. De Palacios no puedo decir lo mismo porque ha tenido varios actos de indisciplina desde que llegó a Boca”, sostuvo en primera instancia.

Si bien el periodista confirmó que el futbolista tiene una molestia, se mantiene firme en su postura respecto a la indisciplina del chileno. “Es verdad que Palacios tenía una molestia en la rodilla, pero también es verdad que no llego en buen estado. Desde que llegó a Boca, ha tenido diferentes actos de indisciplina que no han sido claros”, remarcó.

Por último, Arévalo comparó su caso con otro jugador del plantel y dejó en claro cuál es el objetivo de su mensaje. “Le puede pasar a cualquier futbolista. Velasco no dio su mejor versión, pero es un ejemplo de profesional. Hasta acá, Palacios no ha sido todo lo profesional que tiene que ser un futbolista de Boca. No pretendo que Boca diga lo que está contando un periodista, lo único que quiero decir es la verdad”.

Boca perdió con Huracán por 1-0 y acrecienta su crisis: lleva 11 partidos sin ganar

Boca cayó por 1 a 0 ante Huracán en el partido disputado, en el estadio Tomás Adolfo Duco, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol de la noche fue convertido por el mediocampista Matko Miljevic, a los 19’ del segundo tiempo, con un gran remate desde el borde del área.

Con el triunfo, Huracán sumó sus primeros puntos del certamen y llegó a la undécima posición, con tres unidades, mientras que Boca sigue sin poder ganar y es decimotercero en la zona A, con dos puntos.

En la próxima fecha, el “Xeneize” recibirá a Racing, en un partido que se disputará el próximo sábado 9 de agosto a las 16:30 horas, mientras que el “Globo” visitará a Tigre el viernes 8, desde las 19:00 horas.

