La ex canciller Diana Mondino tiró varias 'bombas' contra Javier Milei, sobre todo por el caso $LIBRA, cuando aseguró que el Presidente "o no es muy inteligente o es una especie de corrupto". Estos dichos cayeron como balde de agua helada en el Gobierno, y no quedó otra que salir a minimizar el escándalo, en boca de Manuel Adorni.
POLÉMICA
Manuel Adorni intentó minimizar la 'bomba' de Mondino: "De segundo orden"
El Gobierno, vía Manuel Adorni, intentó minimizar los dichos de Diana Mondino sobre Javier Milei, pero dejó claro el malestar con la ex canciller.
En su conferencia de prensa, el vocero presidencial fue consultado sobre las declaraciones de Mondino en una entrevista con Al Jazeera.
"Más allá de que para nosotros (sus dichos) son de segundo orden, cuando uno ha representado al Gobierno, más en el caso de Mondino que representó a la Argentina en el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente", respondió Manuel Adorni.
Y siguió: "No es que tengamos mucho para decir. Diana es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad, o tal vez se vio envuelta en una entrevista para la cual no estaba preparada e hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que no sólo le dio la posibilidad de trabajar para el Gobierno y hacer su aporte para la Patria, sino de representar a la Argentina”.
Javier Milei en cadena nacional, esta noche: Qué anunciará
Manuel Adorni también informó que Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional, a las 21.00.
El portavoz adelantó que Milei hablará de los vetos de las leyes que aprobó el Congreso y también aquellas que podrían convertirse en ley después de tener media sanción en Diputados.
"No voy a hablar ahora de los vetos y de lo que ocurrió en el Congreso porque a las 9 de la noche va a haber una cadena nacional que va a estar brindando el Presidente", adelantó Adorni.
Cabe recordar que el pasado lunes el Gobierno formalizó a través del Boletín Oficial el veto al aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, a la vez que ya adelantó que adoptarán la misma decisión si se convierten en ley en el Senado el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
------------
Otras noticias en Urgente24:
Luis Caputo sobreactúa 'TMAP', pero en la city hay dudas
Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
Polémica declaración de Guillermo Barros Schelotto (Vélez) sobre Exequiel Zeballos
La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes
La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin