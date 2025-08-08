Manuel Adorni intentó minimizar la 'bomba' de Mondino: "De segundo orden"

El portavoz adelantó que Milei hablará de los vetos de las leyes que aprobó el Congreso y también aquellas que podrían convertirse en ley después de tener media sanción en Diputados.

"No voy a hablar ahora de los vetos y de lo que ocurrió en el Congreso porque a las 9 de la noche va a haber una cadena nacional que va a estar brindando el Presidente", adelantó Adorni.

Cabe recordar que el pasado lunes el Gobierno formalizó a través del Boletín Oficial el veto al aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, a la vez que ya adelantó que adoptarán la misma decisión si se convierten en ley en el Senado el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

