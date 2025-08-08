Luis Caputo sobreactúa 'TMAP', pero en la city hay dudas

"En menos de un mes, el plan original de control monetario se convirtió en un esquema de control cambiario, donde la prioridad pasó a ser evitar que el dólar cruce líneas peligrosas. El problema es que, como en todo partido que se juega a la defensiva, cada despeje es temporal y el rival siempre vuelve a atacar.

El crédito caro enfría la economía, la falta de reservas reduce la capacidad de reacción y el mercado, impaciente, mira el cronómetro. No hay espacio para errores, cualquier mala decisión puede convertirse en un gol en contra en tiempo adicional.

El partido entra en su tramo decisivo. Faltan 90 días de juego real y lo que está en disputa no es solo un marcador económico; es la confianza del mercado, la estabilidad cambiaria y la paz social. El 'Messi de las Finanzas' tendrá que gambetear tasas altísimas, déficits gemelos y vencimientos apremiantes sin perder reservas y evitando que el dólar rompa la línea de gol.

En este partido no hay penales ni tiempo extra; si no se corrige el rumbo, el pitazo final podría llegar con una goleada financiera y política".

---------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes