El ministro de Economía Luis Caputo salió anoche a despejar dudas sobre la sostenibilidad del programa económico, en medio de las dificultades para acumular reservas y tras la fuerte suba del dólar en la última semana de julio. En año electoral, es fundamental para el Gobierno sostener que "TMAP" (todo marcha acorde al plan) pero en la city hay dudas...
LA "ARTILLERÍA" NO ALCANZA
Luis Caputo sobreactúa 'TMAP', pero en la city hay dudas
En año electoral, el Gobierno necesita sostener que "todo marcha acorde al plan", entonces Luis Caputo sobreactúa para llevar calmar. Pero se acrecientan dudas.
Si bien el dólar muestra cierta calma en estos días, sigue mucho más cerca del techo que del piso de flotación. Y esto, pese a la "artillería" desplegada por el Caputo Team. Muchos se preguntan por qué el dólar no baja con las súper tasas convalidadas y la venta de futuros, en un contexto favorable. Este viernes (08/08), la divisa estadounidense oficial continuaba en $1.340.
Urgente24 ya lo ha manifestado en forma reiterada: las tasas de interés necesarias para mantener calmo al dólar son recesivas para el consumo e inflacionarias para los costos.
También ha advertido Urgente24 que, en año electoral, Javier Milei necesita que la inflación no suba, ya que es el eje del proselitismo oficialista.
Pablo Tigani, director de Fundación Esperanza, escribe en Ámbito.com, haciendo analogías con un partido de fútbol, bajo el título "Tiempo reglamentario: 90 días para que 'el Messi de las finanzas' evite la goleada":
"En menos de un mes, el plan original de control monetario se convirtió en un esquema de control cambiario, donde la prioridad pasó a ser evitar que el dólar cruce líneas peligrosas. El problema es que, como en todo partido que se juega a la defensiva, cada despeje es temporal y el rival siempre vuelve a atacar.
El crédito caro enfría la economía, la falta de reservas reduce la capacidad de reacción y el mercado, impaciente, mira el cronómetro. No hay espacio para errores, cualquier mala decisión puede convertirse en un gol en contra en tiempo adicional.
El partido entra en su tramo decisivo. Faltan 90 días de juego real y lo que está en disputa no es solo un marcador económico; es la confianza del mercado, la estabilidad cambiaria y la paz social. El 'Messi de las Finanzas' tendrá que gambetear tasas altísimas, déficits gemelos y vencimientos apremiantes sin perder reservas y evitando que el dólar rompa la línea de gol.
En este partido no hay penales ni tiempo extra; si no se corrige el rumbo, el pitazo final podría llegar con una goleada financiera y política".
---------
Otras noticias en Urgente24:
La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes