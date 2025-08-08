Elecciones nacionales: Estas son las 8 alianzas que se presentaron en PBA

Este viernes (08/08), a las 17.00, cerró el plazo para presentar las alianzas ante la Justicia Federal para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de las bancas en el Senado. En lo que respecta a PBA, se presentaron 8 alianzas.