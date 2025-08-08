Este viernes (08/08), a las 17.00, cerró el plazo para presentar las alianzas ante la Justicia Federal para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de las bancas en el Senado. En lo que respecta a PBA, se presentaron 8 alianzas.
Elecciones nacionales: Estas son las 8 alianzas que se presentaron en PBA
Cerró la inscripción de alianzas para las elecciones legislativas nacionales y aquí te contamos cuáles son las 8 que se presentaron en PBA.
Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires únicamente se eligen diputados nacionales. El 17 de agosto deben presentar las listas, por lo cual siguen las negociaciones.
En Fuerza Patria sin dudas el dato más saliente es la ausencia de Patria Grande, el partido que lidera Juan Grabois, quien ya había advertido sobre la posibilidad de no formar parte del frente electoral, pese a las negociaciones y pedidos de dirigentes como Cristina Kirchner y Axel Kicillof en favor de la unidad.
Otro dato relevante es que la Unión Cívica Radical (UCR) aparece dentro del armado de Provincias Unidas, el flamante espacio creado por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). De todos modos, persisten las diferencias internas entre Evolución de Martín Lousteau y Pablo Domenichini, y el sector de Miguel Fernández y varios intendentes.
En todos los casos, las negociaciones siguen abiertas de cara a la presentación de las listas.
PBA: Las 8 alianzas para las elecciones nacionales
Fuerza Patria:
- Partido Justicialista,
- Frente Grande
- Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad
- Frente Renovador
- Kolina
- Principios y Valores
- Partido del Trabajo y del Pueblo Solidario
- Partido Intransigente
- Patria de los Comunes
- Movimiento Libres del Sur
- Instrumento Electoral para la Unidad Popular
- De la Cultura la Educación y el Trabajo
- Igualar
- Partido de la Victoria
Provincias Unidas:
- Unión Cívica Radical
- Partido Socialista
- Hacemos
- Democracia Cristiana
- Nuevo País
- Tercera Posición
Frente De Izquierda Y De Trabajadores- Unidad:
- Partido De Trabajadores Por El Socialismo
- Izquierda Por Una Opción Socialista
- Nueva Izquierda
- Movimiento Socialista De Los Trabajadores
- Partido Del Obrero
Alianza La Libertad Avanza:
- La Libertad Avanza
- Pro Propuesta Republicana
- Fe
- Unidos
- Demócrata
Potencia:
- Movimiento De Integración Y Desarrollo -Mid-
- Movimiento Social Por La República
- Unir
Encuentro Federal:
- Gen
- Partido Del Diálogo
- Política Abierta Para La Integridad Social
- País
- Unión Popular Federal
Unión Federal:
- Movimiento Organización Democrática -Mode
- Partido Federal
Nuevos Aires:
- Unión Celeste Y Blanco
- Renovador Federal
- Integrar
- Espacio Abierto Para El Desarrollo Y La Integración Social
- Tiempo De Todos
- Construyendo Porvenir
