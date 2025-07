Interna peronista: Juan Grabois dinamita a Sergio Massa y agita la ruptura en el PJ

“Vamos camino a un neoalbertismo o a una candidatura de Massa en 2027. Y no estamos dispuestos a no dar la pelea para evitarlo”, advirtió este miércoles 30/07 el diputado nacional Itaí Hagman, dirigente de Patria Grande, el espacio que encabeza Grabois. Con esa frase, Hagman no solo expuso la tensión interna, sino que oficializó lo que ya era evidente: la fractura en el debate sobre el futuro político de la oposición a Javier Milei.