Homero Pettinato expuesto: El descargo de Sofía Gonet y el mensaje de Tamara

Las redes explotaron con comentarios, memes y apoyos cruzados. Y en el medio, una exposición que no parece gratuita: la figura de Gonet creció en repercusión, y su nombre volvió a circular en todos los medios, desde Infobae hasta LAM.

El intento de Homero Pettinato por bajarle el tono

Homero Pettinato tardó unos días en responder, pero cuando lo hizo, eligió un tono distinto: sin gritos, sin insultos, y con algo de sarcasmo y resignación. En su programa en Olga, dijo: "No tengo una ratita, es una mentira vil y malintencionada". Y aunque intentó restarle dramatismo al asunto, no pudo evitar que el impacto ya estuviera hecho.

En la misma intervención, se mostró dolido por las reacciones en redes: "Me dicen principalmente gordo mugriento, desagradable, horrible. Que tuve suerte de que alguien me quiera. Y no sé por qué, pero si ella necesita hacer esto para sanar, lo respeto". Pettinato eligió no contestar con la misma moneda y subrayó su decisión de no alimentar el fuego: "Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona maravillosa, la quise mucho, y no me interesa entrar en una dinámica de odio".

image Homero respondió con calma y negó las acusaciones, eligiendo no confrontar públicamente. Su hermana Tamara lo defendió en redes, mientras él intentó mantener el control del relato perdido.

También explicó que, según él, la relación terminó en buenos términos, y que no entiende el giro posterior: "Nosotros nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que desconozco, decidió hacer ese video hablando pestes de mí. Pero yo no me voy a enojar, sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor. Fue parte importante de mi vida. La gente que amé, la voy a querer siempre".

En medio de la polémica, su hermana Tamara Pettinato decidió salir a respaldarlo públicamente. Desde su cuenta de Instagram, publicó una foto abrazada a él con una frase clara: "Que nadie se atreva". El gesto fue leído como una defensa directa ante la avalancha de críticas que se dispararon desde el video de Gonet.

Este cruce expuso cómo hoy la primera versión suele ser la que queda, y cómo, cuando se mezcla lo íntimo con lo público, no hay retorno posible. La discusión ya no es si lo que dijo Gonet es cierto o no, sino quién domina el relato y qué hace el otro para recuperarlo, si es que puede.

