Juan Grabois bancó a Pullaro y mandó mensaje a los peronistas

“La provincia de Santa Fe no es que le cobra más a esta empresa en particular. Tenemos una línea de trabajo y es fortalecer nuestro sistema productivo, no lo financiero. Si las billeteras virtuales prestan plata como los bancos, es obvio que vamos a asimilarla al trabajo o a la actividad que hacen los bancos, le guste a Marcos Galperín o no ”, lanzó el miércoles Maximiliano Pullaro. El dueño de Mercado Libre respondió con un duro comunicado: "La suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 encarece la actividad de miles de emprendedores, PyMEs y comercios. Difamar no baja Ingresos Brutos".