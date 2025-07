Acusan a Franco Mastantuono de haber escrito su carta con ChatGPT

"Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico.

Pero antes de mirar hacia adelante, necesito hablarles de lo que dejo atrás. River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. Cada entrenamiento en el predio, cada tarde en el Monumental, cada consejo de un profe, cada abrazo de un compañero, quedarán grabados para siempre en mi historia y en mi corazón.

Me voy lleno de agradecimiento. A los hinchas, por el cariño incondicional. A toda la gente del club por formarme. A mis compañeros, por compartir esta pasión. Y a mi familia, por estar siempre. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta.

Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento.

Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto", se lee.

¿Usó Franco Mastantuono ChatGPT para redactar su carta de despedida?

A continuación, algunas reacciones de los tuiteros acerca de la supuesta utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por parte del jugador:

El posteo de Mastantuono todo ChatGPT no me conmueve

NIVEL DIFÍCIL, QUE IA USO FRANCO MASTANTUONO?

1-Meta IA

2-Grok

3-ChatGPT

4-Bing AI

5-Writesonic

1-Meta IA

2-Grok

3-ChatGPT

4-Bing AI

— maxi aguirre (@maximoagpz) July 4, 2025

Estaba leyendo el post de Mastantuono y uno le comentó "lo redactaste con chat GPT, mercenario"

Además, otros usuarios manifestaron en X: "lo peor de la publicación de despedida de mastantuono nisiquiera es el texto hecho con chatgpt pibe como vas a poner una canción de la beriso", "anda bien ChatGPT", "Mastantuono se despidió con chat gpt, la cabeza de los futbolistas es algo espectacular".

En épocas en las que la IA contamina tanto la redacción, a veces es difícil discernir entre un texto realizado de puño y letra y otro que no. A veces, ante la duda, se acusa de la utilización de este tipo de herramientas. Por default...

Golazo24 pasó el texto por el ChatGPT para comprobar si Franco Mastantuono utilizó o no IA. Esto arrojó la herramienta: "El texto encaja en el patrón típico de un comunicado oficial futbolístico; nada lo identifica inequívocamente como 100% IA ni 100% humano. Lo más probable es un híbrido: un borrador (IA o humano) pulido por un equipo de prensa".