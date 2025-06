Distasio quiso hundir a Franco Mastantuono y terminó con todos en su contra

River chocó con sus problemas de siempre: Inter lo eliminó del Mundial de Clubes River no pudo con el Inter FOTO: DIEGO HALIASZ/NA

Al instante, todo el panel salió al cruce. Si bien el que coincidía con Distasio era Closs, la postura del relator era más cauta. El calificativo de "decepcionante" que usó Distasio, por su parte, expuso las costuras de un hincha fanático de River y molesto con su actuación.

Esteban Edul intentó matizar: "Lo que nunca sabremos, porque siempre la conclusión fácil es que tiene la cabeza en otro lado…". Pero Closs lo interrumpió: "No, no. No creo Esteban, porque tuvo mucho tiempo la pelota".

Distasio coincidió: "No, es futbolístico". Y Closs fue al hueso: "El chico la pelota la pedía, la tuvo, pero ejecutaba mal. No era que estaba pensando en el Real Madrid".

Confesión de Franco Mastantuono: por qué siente delantero antes que volante Mastantuono, el chico que deslumbró en Núñez FOTO: DIEGO HALIASZ/ NA

Quien aportó una mirada más emocional fue Mariano Juan, que también fue futbolista. "No son las condiciones ideales. El chico es muy chico y todo lo que pasó lo influye mental y emocionalmente".

Closs, sin embargo, se mantuvo firme: "Ayer jugó mal porque eligió mal". Pero Mariano Juan no cedió: "Cuando estás emocionalmente enfocado, tomás mejores decisiones. Es lógico".

La insistencia hizo reflexionar al relator y conductor, que se quedó en silencio un rato. Distasio, cada vez más solo, intentó defender su postura: "No se impuso desde lo futbolístico. River hizo un montón para que esté en este Mundial de Clubes porque pensaba que con Mastantuono había más chances de ganar. Lamentablemente, no fue el torneo soñado".

Martín Costa también trató de explicarle: "No deja de ser un pibe de 17 años, a eso vamos". Y Edul le recordó el impacto en el hincha por su decisión de marcharse al Real Madrid: "Quedó como un villano ante la gente".

Mariano Juan siguió con su línea y le recordó a Distasio: "Vos dijiste que elige dar un paso en su carrera, pero que en River no deja huella. Y eso no es fácil para el chico".

